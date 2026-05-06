La FAMCP impulsa la cooperación institucional para reforzar la creación de la nueva Comisión de Turismo

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha defendido la necesidad de reforzar la colaboración entre instituciones locales durante su visita hoy a la Comarca Hoya de Huesca.

El presidente de la FAMCP, Carmelo Pérez, ha enmarcado la visita en la creación de la nueva Comisión de Turismo.

Su objetivo es construir un espacio de trabajo útil y conectado con el territorio. “Queremos ir de la mano para generar oportunidades”, ha afirmado.

A su vez, Pérez ha insistido en que la “transversalidad, el diálogo y la cooperación” son claves para construir políticas útiles y alineadas con el territorio.

Durante su reunión con la presidenta de la Comarca, Mónica Soler, el vicepresidente, Carlos Bermejo, y la responsable de Turismo, han abordado diferentes áreas de interés como los principales atractivos de la comarca, futuros proyectos, retos y dificultades.

La visita ha finalizado con la visita al emblemático Castillo de Loarre.

Fin de la visita junto al Castillo de Loarre. FAMCP.

Además, el presidente ha afirmado el papel del turismo como motor económico y herramienta de cohesión territorial. “Es una herramienta clave para fijar población y luchar contra la despoblación”, ha subrayado Pérez.

Por su parte, Mónica Soler ha agradecido el interés de la FAMCP por contar con la participación activa de las comarcas en la creación de esta comisión.

“Esta herramienta nos permitirá mejorar generando sinergias entre las comarcas, así como plantear adaptaciones normativas al Gobierno de Aragón en lo referente a Turismo", ha destacado Soler.

La Hoya de Huesca ofrece una amplia variedad de experiencias. Combina desde paisajes prepirenaicos, patrimonio histórico y naturaleza, hasta turismo familiar, deportes de aventura, gastronomía y tradiciones.

Todo ello la convierte en un destino activo durante todo el año.

Ambos dirigentes coincidieron en una idea: la colaboración institucional es imprescindible. Solo así podrán alcanzarse acuerdos y objetivos comunes que beneficien a la ciudadanía.