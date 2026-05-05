Ya es oficial: estos son los primeros cambios del nuevo Gobierno de Jorge Azcón con 9 ceses y 3 nombramientos

Azcón, durante la toma de posesión de los consejeros. Fabián Simón DGA

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) recoge este martes los primeros ceses y nombramientos del Gobierno de Jorge Azcón.

El primer 'adiós' es el de Juan Pérez Mas, que deja de ser secretario general de la Presidencia para ser el nuevo director general de Servicios Jurídicos, una figura clave para aplicar el principio de 'prioridad nacional' dentro de la legalidad.

Ese puesto lo ocupaba Esperanza Puertas Pomar, cuyo cese es uno de los 9 primeros reflejados en el Boletín.

El BOA también hace oficial el nuevo destino del ya exconsejero de Agricultura Javier Rincón, que ocupará el puesto que antes tenía Pérez Mas como secretario general de la Presidencia y se convertirá en la mano derecha del dirigente popular.

Otro de los cambios confirmados es el de María Victoria Alquézar Alquézar, que deja de ser directora general de Igualdad de Oportunidades.

También cesa la hasta ahora directora general de Inclusión Social y Voluntariado, María Charte Pons y lo mismo ocurre con Gloria Pérez García (PAR) como directora general de Patrimonio Cultural.

En el Departamento de Economía, ahora en manos de Eva Valle, también hay cambios. José León García Aldea deja de ser secretario general técnico del anteriormente conocido como Departamento de Empleo, Ciencia y Universidades.

Mientras, Ana María Sanz Campos hace lo propio como directora general de PYMES y Autónomos.

El nombramiento de Ismael Jorcano Pérez como secretario general técnico de Economía, Competitividad y Empleo también aparece ya en el BOA, y con el cese de María Inmaculada de Francisco Trigo, directora general de Protección de Consumidores y Usuarios esta pasada legislatura, ocurre lo propio.

Otro área 'en construcción' es la de Medio Ambiente y Turismo, que ahora liderará Luis Biendicho. Se trata de uno de los departamentos que ha quedado más descafeinados, ya que no tendrá ni Motorland ni el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

En este caso, lo que se ha confirmado es el cese de Raquel Giménez Acón como directora general de Educación Ambiental.

Pese a no ser aún oficial, también está garantizada la continuidad de otros nombres propios como los de Pedro Olloqui o Carmen Herrarte.

La previsión es que el siguiente Consejo de Gobierno sea esta misma semana, y será ahí donde se apruebe una nueva 'hornada' de ceses y nombramientos.