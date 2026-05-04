Primeros movimientos y ceses y mensaje de unidad del nuevo Gobierno: "Queremos gobernar para todos los aragoneses"

Primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno de PP y Vox Gobierno de Aragón

Tras la toma de posesión de los nuevos consejeros, el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo de Jorge Azcón ha definido su estructura interna y ha nombrado las primeras caras nuevas, en medio de un mensaje de unidad entre PP y Vox.

Así, en esta primera reunión se ha aprobado los nombramientos de Javier Rincón como secretario general técnico de Presidencia y de Juan Pérez Mas como director general de Servicios Jurídicos.

Además, también se ha nombrado a Ismael Jorcano como secretario general técnico de la nueva consejera de Economía, Eva Valle. Su labor profesional se ha centrado durante más de veinte años en la consultoría de empresas e instituciones, fundamentalmente en aspectos jurídicos y organizacionales, con especialidad en multinacionales.

Por otro lado, también se han registrado los primeros ceses de antiguos directores generales, dada la fusión, integración o cambios en algunas áreas.

Uno de los ceses es el de Gloria Pérez, responsable de Patrimonio Cultural y una de las bazas del PAR en el anterior Gobierno. Su área se fusiona con la Dirección General de Cultura, dirigida por Pedro Olloqui, que seguirá en el organigrama.

De este modo, en los próximos consejos de Gobierno se irán produciendo más nombramientos y movimientos dentro del Ejecutivo, que tendrá alrededor de 50 direcciones generales.

“No tenemos prisa. Vamos a ir tomando con tranquilidad aquellos cambios que se vayan a producir, y que se adaptarán a las competencias de cada consejería. Se hará con tranquilidad. Es un equipo de profesionales que ha trabajado muy bien. El tiempo no es la prioridad”, ha señalado la vicepresidenta segunda y portavoz, Mar Vaquero.

“Un Gobierno donde se puedan ver reflejados todos los aragoneses”

Más allá de los nombramientos, Vaquero ha buscado trasladar un mensaje de unidad entre PP y Vox, con el objetivo de impulsar “un proyecto de prosperidad” para Aragón.

“Aun siendo dos formaciones políticas, queremos ser un único gobierno donde todos los aragoneses se puedan ver reflejados”, ha destacado la vicepresidenta.

Con ello, una de las primeras tareas del nuevo Gobierno será empezar a diseñar los presupuestos de 2027, objetivo prioritario de Jorge Azcón tras dos años con las cuentas prorrogadas.

“Todavía no se ha hablado de ello, pero el consejero de Hacienda sabe que es el principal objetivo que hay que cumplir en breve”, ha añadido Vaquero.