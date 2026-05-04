Polémica en redes con Jorge Pueyo y el himno de España: "No sabemos si el sectarismo te ha tapado los oídos"

Jorge Pueyo (CHA) acercándose a la bancada popular de Jorge Azcón en las Cortes de Aragón. E. E.

La toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno de Aragón ya tiene su primera polémica. El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, ha causado un gran revuelo en redes sociales con un mensaje en el que critica el uso del himno de España al acabar el acto.

"¿En serio han puesto el himno de España? Estamos en Aragón y en vez de poner el de Aragón, ponen el de España", se le oye en un vídeo que ha subido a su perfil de X (antes Twitter) comentando los minutos finales.

El mensaje lo acompaña con un texto en el que dice: 'Buenos días, himno de España en lugar del de Aragón y a empezar la semana con alegría y sin autonomía'.

¿Y dónde está la polémica? En que el himno de Aragón sí ha sonado. Concretamente, al inicio del acto, a la entrada de Jorge Azcón y el nuevo Consejo de Gobierno.

El propio PP-Aragón ha respondido a Pueyo a través de X con el momento en cuestión. "No sabemos si tu sectarismo te ha taponado los oídos y no te ha permitido escuchar el himno de Aragón al inicio del acto. Por si acaso, te lo volvemos a dejar", apuntaban adjuntando el vídeo.

Buenos días, himno de España en lugar del de Aragón y a empezar la semana con alegría y sin autonomía. pic.twitter.com/1Ew8kceToG — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) May 4, 2026

Esta estructura es la misma que se ha visto en los últimos actos oficiales, desde el del Día de Aragón -que también empezó con el himno de la Comunidad y terminó con el de España- hasta el de la toma de posesión de Azcón del pasado día 30.

Este lunes, Pueyo ha vuelto a plantar a PP y Vox al no asistir a la toma de posesión de los consejeros.

Esto parece estar convirtiéndose ya en la tónica general, ya que el portavoz de Chunta ni estuvo en el acto institucional del 23 de abril, lo que le costó duras críticas por parte de la presidenta de las Cortes, María Navarro, y del propio presidente aragonés, ni asistió a la toma de posesión del dirigente popular.

Tal y como muestra el vídeo, Pueyo ha seguido el acto por televisión desde casa.

El PP no ha sido, en todo caso, el único que ha criticado su comentario en redes. "Si hubieras estado donde tendrías que haber estado, por y para lo que cobras te hubieras enterado del himno de Aragón", le replica una de las usuarias.

"Ahora me entero de que Aragón no es España… En fin", comenta otro.

"Cuando se está más pendiente de X que por lo que te pagan, te pueden pasar estas cosas", señala un tercero.

El diputado también ha recibido algún que otro apoyo, aunque mucho más puntual. "Esto es el principio de la uniformización de las regiones españolas donde primará España y nada más que España por encima de cualquier regionalismo por mucho fuero o historia que haya detrás", se lee en uno de los pocos mensajes que aplauden su crítica.