El adiós de José Luis Bancalero de la sanidad aragonesa: de las listas de espera al bucle de las huelgas médicas

Bancalero, en su despacho durante una entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN E. E.

El Gobierno de Aragón encara una nueva etapa tras confirmarse la salida de José Luis Bancalero al frente de la Consejería de Sanidad. Tras dos años y medio de una gestión marcada por el intento de estabilizar un sistema tensionado y la compleja herencia de la postpandemia, Bancalero abandona la que es, sin duda, la cartera más sensible y de mayor desgaste político del Ejecutivo autonómico.

Su marcha cierra un ciclo de reformas estructurales y deja tras de sí el reto inacabado de reducir las listas de espera y fortalecer una Atención Primaria que sigue siendo el principal caballo de batalla de la sanidad aragonesa.

Bancalero abandona el cargo en un momento en el que la salud pública está en pie de guerra, ahondando en las dificultades que se ha encontrado en su camino como consejero.

La más crítica fue la modificación de la Atención Continuada de Zaragoza, uno de sus proyectos estrella y que fue tildada de “decretazo”.

Esto le llevó a una huelga de un mes con parones en la Atención Primaria, hasta que se firmó el fin de la guerra el 30 de mayo de 2025. Ello dio pie a la reestructuración de la Atención Continuada, con la creación de los DUAP.

Su departamento casi no ha tenido descanso. Apenas unos meses después, los médicos volvían a salir a la calle, apuntando, esta vez, a la gestión nacional, por el Estatuto Marco de Mónica García. Bancalero ha tenido que hacer frente a huelgas que ha paralizado operaciones y consultas.

Sin ir más lejos, hasta marzo las consecuencias económicas se alzaban a 3 millones de euros por 25 días de huelga desde que comenzaron en junio las movilizaciones.

Aunque Bancalero en todo momento ha querido echar balones fuera diciendo que era una gestión del Ministerio, los médicos aragoneses han aprovechado para blindar

su propia huelga contra su gestión. Desde los profesionales reivindican una mejora en las condiciones laborales que son competencia del Gobierno de Aragón, como la equiparación de la hora de guardia, desbloquear la carrera profesional y mejorar las condiciones de los puestos de difícil cobertura.

Así, han solicitado aumentar el precio de la hora de guardia, mayor énfasis en los puestos de difícil cobertura y la carrera profesional. Su salida de la Consejería se da justo cuando finalizan las dos semanas críticas de huelga que han encabezado los profesionales, ya que la semana del 20 de abril fue una huelga autonómica que se sumó a la estatal.

Sintonía con los sindicatos médicos y puestos de difícil cobertura

A pesar de tener estos frentes abiertos, José Luis Bancalero se ha enorgullecido de la gestión realizada en este tiempo que ha estado enfrente de la consejería para sacar la sanidad pública “de su peor momento”.

Con todos los frentes abiertos y con una lucha constante con los sindicatos, el consejero ha manifestado una buena relación con ellos y una apertura al diálogo. Aunque de poco ha servido ya que nada ha frenado las numerosas huelgas y concentraciones a pie de su departamento estos últimos meses.

De lo que más ha sacado pecho es de la reducción de las listas de espera quirúrgica que se llegaron a reducir en un 27% y bajar de los 5.500 pacientes afectados. Una caída que ahora pende de un hilo por la huelga de médicos que ha hecho volver a incrementarse hasta más de 6.000.

Durante su mandato también impulsó la reducción de jornada laboral a las 35 horas y 40 minutos semanales, con el objetivo de alcanzar la jornada de 35 horas en el año 2026.

Entre su gestión también se encuentra el refuerzo para los puestos de difícil cobertura con incentivos para aquellos MIR y profesionales que eligieran como destinos núcleos pequeños de población y de difícil acceso.

Así, Bancalero se va con mucho por hacer, entre ello, la construcción del nuevo hospital Royo Villanova para la margen izquierda de Zaragoza. La promesa que ya anunció Jorge Azcón en su discurso del Debate de Estado de la Comunidad y que luego reivindicó en campaña electoral, aunque aún se desconocen plazos y ubicación.

Además, será tarea del próximo consejero poner en marcha el hospital de Teruel, previsiblemente a lo largo del verano, y seguir incorporando servicios al de Alcañiz, que ya atiende a unos 1.400 pacientes semanales. Hace solo unas semanas comenzó a prestar los servicios de Hematología, Medicina General y Urología.

Quinto consejero en ocho años

Con ello, la sanidad aragonesa abrirá una nueva etapa y tendrá a su quinto consejero en ocho años, con la circunstancia de que ninguno ha completado los cuatro años de legislatura.

Con Lambán al frente del Gobierno, Sebastián Celaya dimitió en julio de 2018 y le sustituyó Pilar Ventura, que tuvo que marcharse en plena pandemia por el enorme revuelo que generaron unas palabras suyas sobre los EPI de los sanitarios.

El 14 de mayo de 2020, en pleno confinamiento, Sira Repollés tuvo que coger las riendas del Departamento de Sanidad, y gestionar la desescalada, las sucesivas olas de Covid-19 y la vacunación masiva.

Jorge Azcón situó al frente del Departamento a José Luis Bancalero, médico y enfermero del Miguel Servet de Zaragoza. Menos de tres años después, tendrá que buscar un nuevo responsable para la sanidad aragonesa.