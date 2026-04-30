El Gobierno de Aragón se reinicia: el lunes, primer Consejo de Gobierno con la alfombra roja a Amazon

Después de casi tres meses con el Gobierno en funciones, Aragón vuelve a la normalidad y pone a su maquinaria en marcha con la intención de recuperar el tiempo perdido. Será el lunes cuando se celebre el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo, en el que una tercera parte de sus miembros serán de Vox.

Tras el debate de investidura, Azcón jurará su cargo este jueves y tomará posesión en el acto institucional en las Cortes de Aragón. Le acompañarán líderes del PP nacional como Miguel Tellado y Cuca Gamarra, y se espera la presencia de otros líderes autonómicos.

Ya como presidente con plenas competencias, el siguiente paso será el nombramiento de los consejeros. Está previsto que, a lo largo del puente, se conozca de forma oficial quiénes serán las personas que encabecen cada consejería, sobre todo por parte de Vox, que todavía no ha hecho público ni los elegidos ni qué rama tendrá el rango de Vicepresidencia.

Pasado el puente, el primer día clave será el próximo lunes 4 de mayo. La jornada comenzará con la toma de posesión de los consejeros, un acto solemne en el edificio Pignatelli.

Después se celebrará el primer Consejo de Gobierno, en el que se verá, de nuevo, cómo PP y Vox comparten mesa.

Y la primera decisión que se adopte no será una cualquiera, sino que el visto bueno a la mayor inversión empresarial de la historia de Aragón, la de Amazon Web Services.

Apenas un mes después de aprobar la declaración de interés general, el Gobierno aragonés aprobará inicialmente el PIGA de la segunda gran ampliación del gigante tecnológico en la Comunidad, que eleva su inversión a los 33.700 millones de euros.

Tras la ubicación en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro, Huesca y Zaragoza, Amazon continuará su implantación en el territorio con centros de datos en La Puebla de Híjar y San Mateo de Gállego, más la ampliación del de la capital oscense.

Estos nuevos emplazamientos se ubicarán en 670 hectáreas, en donde se instalarán hasta 30 edificios diferentes.

Al margen de este PIGA quedará la nueva fábrica de servidores, que significará la creación de 1.800 puestos de trabajo directos cuando entre en funcionamiento. Su ubicación, inversión y capacidad todavía no han sido desveladas.

AWS calcula que su Región llegará a generar 4.200 empleos directos en Aragón entre la construcción y la fase de operación, aunque no han querido concretar el número de trabajadores cuando los centros se pongan en funcionamiento. Además, creará otros 9.200 indirectos y 13.400 inducidos.

“No hemos podido hacerlo antes por estar en funciones, no porque dejemos de trabajar. Igual que aprobaremos la inversión más importante de la historia de la Comunidad, verán cómo los acuerdos caen en cascada en próximas semanas”, avanzaba Azcón durante el debate de investidura.

Con ello, el segundo Gobierno de PP y Vox echa a andar y comenzará a desarrollar el pacto suscrito el pasado miércoles, ya posiblemente con la mente puesta en el presupuesto de 2027, el primero que deberá tener la Comunidad después de dos cuentas prorrogadas.