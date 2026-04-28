La oposición ataca el discurso "poco ilusionante" de Azcón: "El 'aplausómetro' ha estado flojico"

Pilar Alegría, este martes, en las Cortes de Aragón. Cortes de Aragón

La oposición en bloque ha cargado este martes contra el "poco ilusionante" discurso de investidura de Jorge Azcón.

"El 'aplausómetro' ha estado flojico. No ha habido ni uno de los socios de Vox", decía la líder del PSOE-Aragón, Pilar Alegría.

En su opinión, la hora y 42 minutos de intervención ha demostrado que "nada queda ya" del 'Aragón imparable' que vendía el presidente aragonés en campaña electoral. "Setenta y nueve días después estamos ante un Aragón paralizado", señalaba la exministra.

En este sentido, ha recordado que en dos años y medio "vamos por el tercer Gobierno del señor Azcón", todo un "récord de inestabilidad".

"El primero duró 11 meses y este, antes de constituirse, ya es un Gobierno fallido. Durará lo que Abascal quiera que dure", auguraba.

A su juicio, el acuerdo PP-Vox no refleja los verdaderos intereses de la Comunidad sino "la agenda ideológica de la ultraderecha de Vox".

Para Alegría, Azcón ha comprado el Ejecutivo "a precio de xenofobia". "Lo firmado se llama segregación por nacionalidad. Es ilegal, choca con el principio de igualdad y no discriminación. Es un peaje, ha decidido pagar con derechos y convivencia para mantenerse en el poder. Es lo que nos espera lo que dure el Gobierno", apuntaba.

El PSOE cree que el PP debe explicar lo que realmente significa la prioridad nacional; que Azcón "se defina". "¿Ha firmado un documento que es ilegal o nos está engañando? La prioridad nacional con la legalidad a la que alude es un oxímoron", resaltaba.

"Caras largas"

CHA también ha visto "caras largas, miradas al suelo" y consejeros que "ni siquiera aplaudían cuando hablaba su jefe de filas".

"La historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la segunda, como farsa. Azcón ha conseguido algo único: se ha puesto en contra a la Iglesia, a los sindicatos, a la izquierda... A todos. Se ha abrazado a Vox y se ha quedado un poco más solo. Esto va de humanismo contra deshumanización", resaltaba el portavoz nacionalista, Jorge Pueyo.

El diputado ha acusado a los populares de poner Aragón como terreno de juego en una partida que dirige Santiago Abascal y se ha preguntado cuánto durará este Ejecutivo.

"Poca energía"

En esta línea, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha destacado la "poca energía" con la que ha venido Jorge Azcón. "Le ha faltado rasmia y pasión, da la impresión que no se lo cree. Todo viene porque este es un pacto cocinado desde Madrid. Aquí Aragón no pinta prácticamente nada", lamentaba.

A su juicio, los anuncios son "en clave puramente electoral", pensando únicamente llegar a las elecciones generales. "Viene un año de sorpresas y de estos juegos a los que nos tiene acostumbrados Vox. Todo va a quedar en agua de borrajas", agregaba.

Para Guitarte, Aragón necesita inmigración, y el PP "se ha aliado con alguien que intenta frenarla y demonizarla": "Aquí no hay ningún acuerdo para cuatro años, no se sabe siquiera si durarán uno. No tienen un modelo de comunidad autónoma".

También ha echado en falta menciones a grandes casos de corrupción como el de Forestalia y "medidas potentes" en materia de vivienda.

"Titulares de ciencia ficción"

Marta Abengochea (IU) ha visto a un Azcón "de perfil bajo", a una persona "sometida a Vox" que dice más por lo que oculta o lo que esquiva.

En su opinión, el discurso se ha centrado en defender a las clases privilegiadas y utilizar datos maquillados y titulares de ciencia ficción.

"No ha nombrado ninguna medida sobre seguridad laboral", afirmaba.

La portavoz también ha cargado contra la "institucionalización del racismo" y la discriminación que implica la 'prioridad nacional'.

"Tampoco sabemos cómo se van a concretar las bajadas fiscales en el presupuesto. Ha sido un discurso que no concreta, un más de lo mismo, con políticas neoliberales aún más salvajes y agravadas. Van a seguir privatizando los servicios públicos y vendiendo la tierra al mejor postor", advertía.