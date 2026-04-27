Roque Vicente, presidente de la Comarca de Ribagorza: "No es solo tener los recursos, hay que saber gestionarlos"

La gestión del territorio y el impulso de nuevos proyectos han marcado la etapa de Roque Vicente al frente de la Comarca de Ribagorza.

Desde su llegada a la presidencia, hace casi tres años, ha trabajado con una visión centrada en el equilibrio entre municipios y en la mejora de los servicios.

Uno de los ejes clave de su mandato ha sido el impulso del Plan de Sostenibilidad Turística. Un proyecto ambicioso y de gran complejidad, cuyo desarrollo ha exigido coordinación, toma constante de decisiones y una gestión muy rigurosa.

Como presidente, Roque Vicente ha desempeñado un papel central en este proceso. Ha apostado por el trabajo en equipo, por la colaboración con otras entidades, y por implicar a los municipios y al sector turístico en un proyecto común.

Con la recta final del plan ya en marcha, la comarca encara el cierre de una iniciativa que buscaba reforzar su modelo turístico para hacerlo más sostenible y adaptado a las nuevas demandas.

Pregunta.- ¿Qué le motivó personalmente a dar el paso para liderar la Comarca de Ribagorza?

Respuesta.- Siempre he sido firme defensor del modelo de organización territorial de Aragón. Ribagorza es mi comarca, y después de tantos años de experiencia, me veía en la responsabilidad de poner al servicio de mis vecinos el conocimiento acumulado en la gestión institucional. Creo que era el momento adecuado porque siempre había ocupado puestos de segundo o tercer nivel, pero en esos momentos me apetecía liderar la gestión de una institución.

P.- ¿Cómo ha cambiado su forma de ver el territorio?

R.- Sobre todo me ha permitido conocer las distintas realidades que conviven en nuestra comarca. Son valles y espacios con singularidades y con su propia personalidad. Ahora tengo una visión mucho más fundada y justificada. Eso a su vez me ha permitido ser optimista, porque aquí tenemos personas emprendedoras, con mucha experiencia y con mucho arraigo. Al final, si todo esto está bien conectado, podemos ser capaces de generar oportunidades de desarrollo para el territorio.

P.- ¿Qué balance hace de estos casi tres años de presidencia?

R.- Creo que desde el punto de vista institucional, estamos ante una administración más robusta y más sólida. La planificación, el control, el rigor, la coherencia y sobre todo la coordinación entre las diferentes administraciones, han sido elementos clave. Primero, para gestionar correctamente los recursos disponibles que tenemos, y segundo, para dar ese salto cualitativo que hemos dado tanto en la gestión de proyectos singulares, como para la gestión de los propios servicios de la comarca.

P.- El plan de Sostenibilidad Turística de Ribagorza es un proyecto de gran envergadura. ¿Cómo ha sido su proceso personal tomando decisiones en este ámbito?

R.- Ha sido un gran reto de gestión. A lo largo de estos años hemos tenido que tomar muchas decisiones para llegar a la situación en la que nos encontramos. Hubo tres decisiones importantes al inicio que fueron esenciales y tuvieron un carácter estratégico muy importante. La primera, fue la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar. En segundo lugar, la decisión de rodearnos de aliados y de organizaciones que nos ofrecieran garantías en la gestión. Y la última, la corresponsabilidad con los ayuntamientos y con el ecosistema turístico de la comarca.

P.- ¿Cuál ha sido su papel en el proyecto?

R.- Una de las mayores aportaciones creo que han sido mis más de 20 años de trayectoria en las administraciones públicas, ya que conocerlas te permite anticiparte a muchos problemas. Pero creo que lo más importante es que he tratado de visibilizar los logros y avances del Plan de Sostenibilidad. Al final, la transparencia es una cuestión muy importante de las administraciones públicas, y contar a los ciudadanos en qué invertimos los recursos y el tiempo siempre es positivo para que ellos puedan hacer una valoración.

Roque Vicente en la inauguración de las mejoras de la sede comarcal. Comarca de Ribagorza.

P.- ¿Cómo ha sido gestionarlo de primera mano?

R.- Creo que el primer reto ha sido adaptar una organización pequeñita como la de Ribagorza a las necesidades que nos ha exigido este plan, sin desatender la gestión de los servicios públicos. Si no hubiéramos tenido un método, una planificación clara y sobre todo un compromiso con el personal que se ha implicado en la gestión, la situación sería muy diferente.

P.- ¿Qué impacto ha tenido en su carrera la gestión de este plan?

R.- Ha sido como ponerme a prueba a mí mismo. En definitiva, este plan ha contribuido a impulsar y a poner a servicio de la comarca capacidades tanto de liderazgo, como de planificación.

P.- ¿Qué ha aprendido de la gestión de recursos turísticos?

R.- No consiste solo en tener los recursos, hay que saber gestionarlos. Ya no vale solo con tener buenos restaurantes, montañas o ríos. La gestión no depende solo del propio recurso, sino de la producción que hagamos de ellos, de los profesionales que ofrecen el servicio y de algunos conceptos que, cada vez más, exige el turismo, como la sostenibilidad o la digitalización.

P.- Más allá de los objetivos oficiales del plan, ¿cómo le gustaría que fuera percibida la comarca por turistas y visitantes?

R.- Desde el punto de vista territorial, me gustaría que fuera percibida como una oferta turística diferenciada, con personalidad propia y bien gestionada. Y desde el punto de vista más institucional, a mí me gustaría que se viera como una administración que hace mejor a los demás. Que cada uno de los 34 municipios que forman la comarca se perciban como un lugar mejor para visitar, pero también para vivir.