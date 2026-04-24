PP y Vox dejan solo a medias la rebaja del Impuesto de Sucesiones: así es la prometida reforma fiscal en Aragón

Una de las grandes batallas entre PP y Vox en la negociación para investir a Jorge Azcón ha sido la fiscalidad. Los de Abascal siempre han apostado por una profunda reforma de impuestos que acabe con ese supuesto “infierno fiscal” que promulgan los voxistas, mientras que los populares han tratado de ser más cuidadosos para no tensar los ingresos y, por tanto, los servicios públicos.

Durante dos meses y medio, los equipos de ambos partidos han tratado de buscar el punto de encuentro -el “mínimo común” al que Azcón suele hacer referencia- y, como suele decirse, en el medio está la virtud.

Así, el Impuesto de Sucesiones ejemplifica ese punto de encuentro que ha permitido llegar, aunque ‘in extremis’, a tiempo para tener un nuevo Gobierno entre PP y Vox.

Los de Abascal querían eliminar por completo el que llaman “impuesto de la muerte”, pero, finalmente, el pacto solo incluye la bonificación para el Grupo 2 (descendientes o adoptados mayores de 21 años y cónyuges). Se aplicará ya en el primer presupuesto de la legislatura, el de 2027.

En el primer (y único) presupuesto de la anterior legislatura, el Gobierno suprimió el pago para el Grupo 1 (hijos menores de 21 años), que afectó, según datos de 2022, a unas 150 personas.

Tras la ruptura de PP y Vox, Azcón prometió en octubre de 2024 la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones para el Grupo 2 (descendientes o adoptados mayores de 21 años y cónyuges). Desde el Departamento de Hacienda se calculaba que tendría un impacto de unos 40 millones de euros.

La falta de presupuesto para 2025 retrasó esta medida, pero el Gobierno de Azcón volvió a llevarla a las cuentas de 2026, que tampoco salieron adelante.

Ahora, ambos partidos se comprometen a llevar la bonificación del Grupo II al presupuesto de 2027, pero dejan en el aire qué pasará con el 3 (hermanos, sobrinos, tíos y ascendientes o descendientes por afinidad) y al 4 (primos y grados más distantes o incluso sin parentesco).

En 2025, el Departamento de Hacienda reconoció derechos de cobro en Sucesiones y Donaciones por 139 millones de euros, 20 menos que en 2024, teniendo en cuenta que es un gravamen que depende de los fallecimientos que se producen cada año y de la dimensión de sus herencias y que hay 6 meses de plazo para pagarlo.

IRPF y un plan de apoyo a la natalidad

Por otro lado, la reforma fiscal que han tejido PP y Vox en el acuerdo de gobierno incluye otras medidas y deducciones fiscales, tanto en el IRPF como en impuestos propios y cedidos.

Así, en cada año de legislatura, comenzando en 2027, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25% en los tramos de renta inferiores a 52.500 euros, los cuatro primeros tramos de la vigente tarifa autonómica. Con ello, se acumularía una reducción total de 1 punto porcentual en estos cuatro tramos al final del mandato.

Además, han diseñado un denominado ‘Plan de apoyo a la natalidad y conciliación’, que contempla deducciones de la cuota íntegra autonómica del IRPF por nacimiento o adopción de hijos a partir de 2028.

En concreto, será de 1.000 euros por el nacimiento o adopción del primer hijo; de 1.500 por el nacimiento o adopción del segundo hijo; y de 2.500 por el nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hijos.

Igualmente, se incluyen deducciones de la cuota íntegra autonómica del IRPF en atención al grado de discapacidad de alguno de los hijos, o por gastos en clases de apoyo o refuerzo.

Impuestos sobre vivienda

Por otro lado, PP y Vox han suscrito un compromiso para aplicar, desde 2028, una reforma profunda del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en Aragón con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y reducir la carga fiscal que soportan las familias.

Esta reforma incluirá la bonificación al 50% para jóvenes de hasta 36 años para adquisición de primera vivienda de hasta 225.000 euros, sujeto a límites de renta. El PP ya incluyó esta propuesta en el presupuesto de 2026, pero ahora podría aplazarla, según lo firmado con Vox, hasta 2028.

También se fija una bonificación al 50% del ITP para personas con discapacidad igual o superior al 65% y víctimas de violencia contra la mujer para adquisición de vivienda de hasta 225.000 euros, sujeto a límites de renta.

Además, ante las restricciones de la normativa estatal relativas al aplazamiento y fraccionamiento de pago en tributos cedidos, PP y Vox proponen crear una nueva línea pública de crédito con la que cubrir el coste total de financiar el pago del impuesto durante 10 años, así como la bonificación del 100% de las comisiones e intereses devengados.

Fiscalidad diferenciada contra la despoblación

Del mismo modo, el pacto refuerza esa rebaja en los impuestos sobre vivienda dentro de un plan de fiscalidad diferenciada para luchar contra la despoblación. En concreto, ampliaría al 70% la bonificación para familias numerosas en el medio rural, para la adquisición de primera vivienda con un valor de adquisición de hasta 225.000 euros.

Mientras, también se deducirá la cuota íntegra autonómica del IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural.

El pacto incluyen incentivos fiscales a la actividad económica, como la reducción del ITP del 8% al 1,5% por la adquisición de un inmueble destinado a sede social o centro de trabajo de una empresa de nueva creación en municipios de menos de 3.000 habitantes. Además, cada contribuyente que inicie actividad agraria como autónomo tendrá una deducción de 1.000 euros en el IRPF.

El IMAR

Finalmente, el acuerdo de PP y Vox contempla una modificación del Impuesto Medioambiental sobre Aguas Residuales (IMAR, antiguo ICA), estableciendo una tarifa especial para familias numerosas con una reducción del 40% en consumos que superen los 20 metros cúbicos.

Además, se equipararán las condiciones de los barrios rurales que no están conectados a la red de depuración de Zaragoza a las de la capital aragonesa.