Raquel Fuertes (CARTV): "Queremos acercarnos a los jóvenes tanto en la forma como en el continente"

La directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), Raquel Fuertes (Calamocha, 1980), pone rostro a los cerca de 800 trabajadores que han llevado a la radiotelevisión pública aragonesa a una posición privilegiada tras 20 años de historia.

Con formatos de éxito como 'El Campo es nuestro', galardonado en los premios Iris y Ondas, y el informativo con mayor cuota de pantalla de toda España (Aragón Noticias 1), la CARTV busca acercarse al público joven con una plataforma digital que estrenará en apenas dos meses y que le permitirá convertirse en la gran biblioteca del audiovisual aragonés.

Los próximos serán años de cambios, ya que la Corporación abandonará el número 2 de la avenida de María Zambrano de Zaragoza para mudarse a la Expo, donde estrenará unas instalaciones de vanguardia. Hoy, las Cortes de Aragón le conceden su máxima distinción como recompensa a 20 años de trabajo para vertebrar la Comunidad desde la pequeña pantalla.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) recibe este jueves la Medalla de Oro de las Cortes en reconocimiento a sus 20 años de trayectoria. ¿En qué forma llega a este aniversario?

Llega consolidada después de dos décadas de crecimiento. Nació el 21 de abril de 2006 y desde entonces se han conseguido muchos hitos. Ha habido una reorganización como organización propiamente dicha y una renovación tecnológica.

Pero, sin embargo, la esencia -que es ser esa televisión de proximidad, de identidad y de cercanía en la que Aragón se cuenta desde Aragón- sigue igual de viva.

Esa es la gran peculiaridad de nuestra televisión, que no tiene que parecerse a las televisiones nacionales.

Lo que hacemos es contar nuestra tierra desde nuestra propia mirada, y eso es lo que agradecen los espectadores. Llegamos, por tanto, con muchos retos por delante, pero con una imagen consolidada por esa cercanía y esa cohesión que tenemos con el ciudadano aragonés.

Últimamente no paran de recibir premios...

Estamos tremendamente orgullosos de que las Cortes de Aragón, a propuesta de su presidenta y con unanimidad de todos los grupos, hayan otorgado su máxima distinción a esta casa.

Es un reconocimiento a ese camino recorrido. Las Cortes fueron las que impulsaron este proyecto y que sean precisamente los diputados, los representantes de los aragoneses, los que lo otorguen es un orgullo y una responsabilidad de cara a seguir trabajando en esa línea de compromiso, pluralidad, rigor, cercanía y, sobre todo, de seguir cohesionando Aragón de norte a sur y de este a oeste.

Aragón representa el 3% de la población, pero el 10% del territorio nacional. ¿Es fácil lograr esa cohesión y hacer llegar, por ejemplo, la leyenda de los Amantes de Teruel a quien no ha estado nunca en las Bodas de Isabel?

Es algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos en la casa. Ya los primeros fundadores empezaron a hacer que los eventos que suceden en nuestra Comunidad se convirtiesen en grandes momentos de encuentro para todos.

Antes de comenzar la televisión autonómica, en los primeros días de prueba, la gente se quedaba mirando fijamente la pantalla porque su pueblo salía en un 'scroll' infinito de los 731 municipios de Aragón. Lo que hemos querido hacer es eso: acercar lo que sucede en nuestra Comunidad, con grandes eventos como pueden ser las Bodas de Isabel o la propia Semana Santa.

Además de informar y entretener queremos ser esa compañía que llega a todos los espectadores que están en su casa y que no pueden vivir, o bien porque no se pueden desplazar o porque no pueden salir a la calle, lo que está pasando en Aragón.

Antes decíamos que las televisiones nacionales solo miraban hacia Aragón cuando había un suceso trágico o en 10 o 20 segundos el Día del Pilar, y hoy creo que podemos estar muy orgullosos porque esos fundadores de la televisión y la radio hicieron que podamos conocer Aragón en toda su complejidad, desde el municipio más pequeño a la tradición que suceda en cada momento.

Durante la Expo, por ejemplo, se hicieron 500 horas de retransmisión, y la televisión tan solo llevaba dos años. Ahí demostró músculo y ese músculo ha ido creciendo.

Aragón TV tiene el informativo más visto de España en cuota de campaña. ¿Les miran mucho también desde las televisiones nacionales?

Para nosotros eso también es motivo de orgullo. Cuando estamos con ellos en reuniones nos dicen, pero ¿qué está sucediendo en Aragón? Somos la televisión autonómica en lengua castellana más vista, estamos tan solo por detrás de TV3, que tiene una idiosincrasia, una lengua y unas características propias del territorio.

Este lunes y martes, por ejemplo, fuimos la televisión más vista en toda España, porque esta semana estamos haciendo una serie de programas especiales con motivo del 20º aniversario. Durante los días de las Fiestas del Pilar también fuimos la televisión más vista de toda España durante cinco días.

Tenemos un informativo que lleva 69 meses siendo el que obtiene una mayor cuota de pantalla. Todo esto es gracias a todas las directivas y a todos los trabajadores que han estado y estamos aquí. Se ha conseguido que para los aragoneses ya sea una cuestión rutinaria y diaria el encender su televisión y poner Aragón Televisión.

Somos la única televisión que llena 24 horas en Aragón y eso tiene su recompensa. Para nosotros también es más fácil porque tenemos 24 horas para dar contenido aragonés.

En estos años han tocado todos los palos. Incluso han tenido una serie de ficción propia... ¿Qué les queda por hacer?

En este tiempo se han hecho muchas cosas. Fuimos la primera televisión en emitir en HD, tuvimos una serie de ficción con 'El último show', el formato 'El Campo es Nuestro', que nació aquí y ha conseguido hasta un premio Ondas... Ahora lo que hacemos es mirar a digital de un modo más intenso y fuerte.

A finales de junio presentaremos una versión beta de nuestra propia plataforma para que todos nos puedan ver desde todos los espacios que quieran, cuando quieran, como quieran y desde donde quieran.

Tendremos una plataforma propia que se va a llamar 'Aragón Play'. Será un espacio que reunirá todos los contenidos que ha tenido esta casa en estos 20 años de historia, pero si un aragonés o una organización tienen un producto audiovisual también podrán venir a nosotros porque vamos a ser ese gran repositorio audiovisual de la Comunidad y a intentar enseñar lo que hemos hecho en estas dos décadas.

Eso parece importantísimo para atraer al público joven...

Es fundamental, tenemos que ir al nicho de los jóvenes. Lo estamos intentando ahora con productos como, por ejemplo, las corridas de toros. Es algo que ha llegado mucho a los jóvenes, al espectro de 15 a 24 años y de 25 a 44.

También con el deporte, que es uno de nuestros grandes avalistas.

Con la plataforma vamos a tener otro espacio más donde ellos se puedan ver reflejados. Tendremos contenido propio de esa plataforma con el que llegar a estos jóvenes.

Al final, tenemos mucho volumen de espectadores con unas edades que ahora ven la televisión, la TDT habitual, pero sabemos que los jóvenes no consumen igual y nos tenemos que acercar a ellos tanto en el contenido como en el continente, la plataforma en la que se lo damos.

Ellos ahora saben de digital, de redes sociales y ahí tenemos que estar también y por eso vamos a hacer esa apuesta por llegar a ellos. Vamos a introducir, incluso, Inteligencia Artificial.

Este 23 de abril vamos a lanzar una noticia en la que vamos a contar la historia de Aragón con Inteligencia Artificial, siempre por supuesto con un contenido riguroso y elaborado por historiadores y conocedores.

Como buena veinteañera, a la televisión le va a tocar dejar el domicilio familiar y mudarse. En su caso, a la Expo...

Estamos muy ilusionados con ese gran cambio. La tele y la radio llevan aquí toda la vida y lo necesitábamos para poder crecer tecnológicamente y en cuanto a organización.

Ahora tenemos tres canales -la tele, la radio y el digital- y después, todo formará parte de un gran canal en el que tendremos distintos medios, desde la tele y la radio a la plataforma OTT, las redes sociales... Tenemos que trabajar todos juntos, todos unidos y tener transversalidad como el resto de medios.

Hay gente que actualmente está trabajando porque no tenemos espacios suficientes. Lo mismo sucede con los equipos. Este es un edificio maravilloso, pero tiene muchos años y una serie de carencias.

Entonces, consideramos que era mucho mejor salir de casa e ir a una zona nueva donde también hay otros medios de comunicación como Televisión Española y Radio Nacional. Vamos a ir allí la corporación al completo.

Estamos sembrando los próximos 20 años con unas nuevas instalaciones, una nueva plataforma y también una forma nueva de mirar los contenidos. Nos tenemos que adaptar y estamos justo en ese momento.

¿Cómo va a ser la televisión de los próximos 20 años? En solo cuatro, por ejemplo, Zaragoza vivirá nada menos que un Mundial...

Queremos seguir estando y proyectando desde esa nueva plataforma, no solamente una señal como tenemos ahora en nuestra televisión habitual. Allí podremos tener 10 o 12 señales, podremos ver ese Mundial desde las distintas sedes y cada uno podrá elegir el partido que quiera en cada momento.

Lo mismo se podrá aplicar a la Semana Santa, viendo la Rompida de la Hora desde los distintos municipios, al Día del Pilar, centrándonos no solo en Zaragoza, al Día de San Lorenzo o al de La Vaquilla.

Esperamos tener una tele más digital, más interactiva; que nos permita reencontrarnos con los jóvenes y que ellos puedan interactuar con nosotros y sean partícipes de su televisión y su radio.

Si esto es posible es gracias a las cerca de 800 personas que trabajan directa e indirectamente en esta casa, ellos son ese talento. Su profesionalidad nos ha permitido llegar hasta aquí y a ellos se lo debemos todo. Al igual que a todos los equipos que han estado desde el inicio, desde ese año 2006, cuando el director general era Jesús López Cabeza.

Empezaron Pepe Quílez y Rosa Pellicero y a raíz de ahí han ido pasando muchos directores generales y directores de medios que han permitido llevar la tele hasta aquí. Así que a todos los que han estado, a los que están y a los que se incorporarán, ese agradecimiento porque son los verdaderos artífices del proyecto.