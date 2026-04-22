La oposición critica el uso de "dinero público" para los conciertos en el Ibercaja Estadio: "Pedimos claridad"

La oposición del Ayuntamiento de Zaragoza exige "claridad" a La Nueva Romareda SL tras conocerse que será el Gobierno de Aragón quien organice los conciertos de Leiva y Romeo Santos en el Ibercaja Estadio y asuma el coste del cambio de césped.

Las mayores críticas vienen de Zaragoza en Común (ZEC), que cree que con la noticia "vuelve a quedar en evidencia una forma de gestionar lo público que está lejos de la transparencia que esta ciudad se merece".

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el Ejecutivo -que tiene derecho a disponer del estadio durante una serie de días al año por su condición de socio- abonará un pequeño alquiler y pagará los alrededor de 150.000 euros del nuevo césped.

El antiguo, dicen desde la DGA, tendría que haber sido sustituido igualmente, de ahí que no se vean mayores problemas en la operación.

Los comunes, sin embargo, no lo ven así. Para su portavoz, Elena Tomás, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento y el Real Zaragoza se mueven dentro de una estructura "compleja" como es La Nueva Romareda.

"Pero el problema no es solo la complejidad, sino la falta de claridad. Sabemos que el Real Zaragoza abona un alquiler a la sociedad, pero se sigue sin conocer cómo se organizan los usos, quién dispone de las fechas, quién asume el desgaste de la instalación y, sobre todo, quién paga realmente los costes de cada actividad", recalca.

A esta "falta de información" se le suma ahora, según la edil, la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico asuma con dinero público el cambio de césped para un concierto. "Estamos hablando de recursos y de dinero de todas y todos los vecinos de Zaragoza y lo mínimo exigible es claridad, control y la rendición de cuentas", subraya.

El PSOE prefiere no entrar en valoraciones y desde Vox se muestran prudentes. Su portavoz, Eva Torres, es también consejera en La Nueva Romareda SL, lo que le hace estar sujeta a "un deber de confidencialidad".

La edil asegura no poder manifestar su opinión, ya que se ha enterado por la prensa y no dispone de más información. "Me hubiera gustado haberme enterado por el Consejo. Una vez tenga todos los datos me expresaré en el foro correspondiente", explica.

Todo vendido

El de Leiva será el primer concierto en el estadio modular.

El exvocalista de Pereza tiene unas 20.000 entradas vendidas para el 27 de junio. También avanza a buen ritmo la venta de entradas para ver al 'Rey de la bachata', que reunirá a miles de almas el 3 de julio. En este caso hay comprometidas de 12.000 a 13.000, aproximadamente un 70% del total.

Aquí, el aforo será menor, ya que la pista se ha dividido en zonas VIP y VIP Gold, con pases premium de hasta 220 euros que incluyen entrada anticipada y merchandising.

Estos dos serán los primeros conciertos del campo portátil, pero no los únicos. El Gobierno aragonés tiene intención de que haya eventos cada año hasta el Mundial 2030, una fórmula que permitirá rentabilizar lo que ya se concibe como "unas instalaciones de ciudad".

De hecho, varios promotores habrían mostrado ya su interés por traer artistas de fama nacional e internacional de cara a 2027.

Se confirma así que la vida del modular irá más allá de los meses que duren las obras de la nueva Romareda; que no será un estadio efímero como se dio a entender en un primer momento.

El nuevo campo del Real Zaragoza, situado a pocos metros del campus de Ingeniería y Arquitectura y conectado con el tranvía, duplica en capacidad al Príncipe Felipe, que se había quedado pequeño con sus alrededor de 8.500 espectadores para las grandes giras nacionales e internacionales de los grupos del momento.

Una de sus grandes ventajas es que, al no haber vecinos cerca, el ruido no es un problema, mientras que el principal hándicap es que está al aire libre.

Será, en cualquier caso, una solución transitoria, ya que en poco más de un año, la ciudad contará con el nuevo estadio, con capacidad para más de 43.000 espectadores.