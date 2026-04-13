Fuerte repunte de las listas de espera en Aragón: la huelga de médicos las dispara por encima de los 6.000 pacientes

La lista de espera quirúrgica se ha disparado este último mes en Aragón como consecuencia de la huelga de médicos hasta acabar con 6.024 pacientes con más de 180 días en espera.

Aunque el dato es positivo en términos interanuales, con un descenso de 241 pacientes (-3,85%) y una caída de 1.502 (-19,96%) desde el inicio del Plan de dinamización de actividad quirúrgica emprendido por el Departamento de Sanidad en enero de 2025, la comparación con los últimos meses deja poco lugar a la interpretación.

La Comunidad llevaba desde abril de 2025 por debajo de la barrera de los 6.000 pacientes, pero este mes se ha dado un importante paso atrás, con 571 respecto a febrero.

Destaca especialmente la situación de Traumatología, que no solo lidera el número de pacientes en espera (1.927 personas), sino que presenta una demora media de 165 días.

Sin embargo, las especialidades con las peores estadísticas para quienes superan el semestre son Neurocirugía, que presenta la demora media más alta de todo el sistema con 357 días, cirugía plástica, que se sitúa en segundo lugar con 338 días de media y Otorrinolaringología, que se va hasta los 178.

Evolución de las listas de espera en Aragón. E. E.

Desde la DGA culpan directamente del incremento de la lista de espera a la protesta contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, que ha implicado la suspensión de más de 2.600 operaciones.

"Los parones del pasado 9 a 12 de diciembre de 2025, del 16 al 20 de febrero de 2026 y del 16 al 20 de marzo de 2026 han obligado a suspender más de 2.600 intervenciones. Las tres semanas alternas de huelga han condicionado la organización de la actividad y generado un impacto acumulativo que se traduce en el incremento de las listas de espera observado en marzo. Estos efectos no pueden compensarse de forma inmediata, por lo que continuarán influyendo en los meses siguientes", recuerdan.

En este sentido, apuntan que no todas las operaciones suspendidas son de pacientes que estuvieran en lista de espera de larga duración, pero sí se ha comprobado que ha afectado a más de mil usuarios de más de 180 días. "Es decir, sin la huelga se hubieran registrado unas cifras en torno a los 5.000 pacientes en espera de más de 180 días", completan.

Atendiendo a especialidades, en estos últimos 12 meses destacan los resultados alcanzados en bajada de número de pacientes en las especialidades de Oftalmología (-58,1%) y Cirugía Oral y Maxilofacial (-50,9%).

Las medidas implantadas en Otorrinolaringología, una especialidad creciente en la demanda, han conseguido bajar en -177 pacientes (-17,2%). Este descenso se ha logrado al incrementar la disponibilidad de suelo quirúrgico para esta área.

En Zaragoza hay 5.255 usuarios pendientes de operar desde hace más de 180 días; en Huesca 230 y en Teruel, 539.

Desde el Gobierno aragonés recalcan que a pesar del conflicto generado por el Ministerio de Sanidad, la demora media actual para ser operado en Aragón es de 136 días, 12,5 días menos que en agosto de 2023, cuando el actual equipo asumió el Gobierno autónomo.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón lamentan que la falta de negociación del Ministerio de Sanidad con los representantes del colectivo médico repercuta en los pacientes aragoneses. "Los esfuerzos de Gobierno de Aragón y sus profesionales en reducir listas de espera se están viendo afectados por las movilizaciones en contra de la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad del Gobierno central", inciden.