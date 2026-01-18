Jorge Pueyo y Verónica Villagrasa, en Huesca.

CHA exige un tren "digno" de Huesca-Zaragoza y reclama los estudios sobre el Cercanías: "Aragón merece respuestas"

Jorge Pueyo y Verónica Villagrasa han defendido en la capital altoaragonesa la mejora del ferrocarril convencional como eje de movilidad y vertebración. 

Chunta Aragonesista ha reclamado este domingo una mejora "urgente" del servicio ferroviario entre Huesca y Zaragoza y ha exigido al Ministerio de Transportes que entregue los estudios técnicos que justificaron el rechazo a ampliar el servicio de Cercanías hasta Huesca.

El diputado de Chunta Aragonesista en el Congreso y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha denunciado que el Ministerio de Transportes "no ha respondido dentro de los plazos reglamentarios a siete preguntas registradas el 20 de octubre sobre la negativa a implantar el Cercanías Zaragoza–Uesca". Asimismo, ha asegurado que tampoco se han facilitado los estudios que "el propio ministro aseguró que existían para descartar dicha ampliación, y que debían haberse entregado el 21 de noviembre".

"Seguimos esperando los estudios que el Ministerio dijo haber realizado para descartar el Cercanías Zaragoza–Uesca; los aragoneses y aragonesas merecemos respuestas y transparencia", ha afirmado Pueyo, quien ha subrayado que el ferrocarril es una pieza clave para la cohesión territorial y la movilidad sostenible en Aragón.

En este mismo sentido, CHA califica de "insuficiente" la comunicación actual del servicio ferroviario entre Huesca y Zaragoza, tanto en frecuencias como en horarios y fiabilidad.

La candidata número 1 de CHA por el Altoaragón y secretaria territorial de CHA-Altoaragón, Verónica Villagrasa, destaca que esta situación tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de la ciudadanía altoaragonesa: "La falta de un mejor servicio del tren Huesca–Zaragoza perjudica cada día a estudiantes, trabajadoras y trabajadores y limita las oportunidades de desarrollo del Altoaragón", señala.

Desde CHA se reitera que Aragón necesita un servicio ferroviario digno y adaptado a las necesidades reales del territorio, y reclaman tanto la mejora inmediata del servicio Huesca–Zaragoza como la entrega de los estudios prometidos sobre el Cercanías, para poder evaluar con criterios técnicos y objetivos las decisiones políticas adoptadas por el Ministerio de Transportes.