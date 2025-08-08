Zaragoza adjudica las obras de la segunda fase del río Huerva: costará 23 millones y tendrá 5 nuevos parques

La regeneración del río Huerva sigue avanzando en Zaragoza. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de la segunda fase para la recuperación y regeneración ambiental y paisajística. Un proyecto que pretende hacer una ciudad más verde y reconectada con la ribera. La inversión suma 23 millones, un 9% por debajo del presupuesto inicial. De este modo, se ha llevado a cabo un ahorro de alrededor de 2 millones de euros, según ha explicado este viernes en una rueda de prensa la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.

Nuevas fases

Esta fase se suma a la ya iniciada a principios de año para devolver a la ciudad de Zaragoza todo lo que supone el río Huerva. Una primera fase que aunque estaba prevista terminar en septiembre "seguramente esté completa a final de año".

Los trabajos se han impulsado mediante dos contratos diferenciados. En ambas licitaciones ha resultado adjudicataria la misma empresa, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Construcciones MLN S.A.U. -Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución Ambiental SL. El primer tramo incluye las obras entre el puente Blasco del Cacho hasta Gran Vía. Este contrato ha sido adjudicado por alrededor de 16 millones de euros, que supone una baja del 3,47%. Además de la creación de zonas verdes, se reformarán varias calles para hacerlas más accesibles, se instalarán refugios de fauna, pasos para animales y mobiliario inclusivo.

La concejala de Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, durante la rueda de prensa celebrada este viernes. Ayuntamiento de Zaragoza

Asimismo, se generarán espacios abiertos junto al cauce, equipamientos y sendas que permitirán disfrutar de la ribera de forma compatible con la dinámica del río. De hecho, como ha explicado la concejala: "Ya podemos ver cómo están más abiertos y no tan cerrados".

A ello hay que sumar las aportaciones de hasta 20 millones de euros que el Gobierno de Aragón se ha comprometido a invertir dentro de los acuerdos de la Comisión Bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza. Así, trabajar con las diferentes administraciones "es uno de los puntos fuertes de este proyecto", ha subrayado Gaudes. En este tramo se trabajará sobre todo en la retirada de relleno de materiales antrópicos del río, de obstáculos longitudinales o de obras de fábrica. Como ha resaltado Gaudes, este primer tramo no es solo algo estético, sino que "lo que queremos es que se gane accesibilidad".

Más espacios naturalizados

En cuanto a los parques, el primero será el de Sopesens, que se levantará sobre el tanque de tormentas. Próximo a este estará el parque de Bruno Solano que será un espacio público multifuncional con zona de juegos. Por su parte, el parque Emperador, también dispondrá de áreas para niños. El segundo tramo se desarrollará entre el puente de Miguel Servet y la desembocadura del río Ebro, que se ejecutará en 8 meses. Aquí, se mejorará la vegetación, iluminación y accesibilidad al cauce. También se contempla la renovación de todas las barandillas y del mobiliario.

El objetivo principal es facilitar el acceso al propio cauce y reconectar el río Huerva con la ciudad para dar continuidad a los senderos peatonales, de tal forma que discurran a lo largo y ancho del bosque de ribera.