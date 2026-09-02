IMED Hospitales acelera su crecimiento en el Mediterráneo con 232 M€ de facturación

IMED Hospitales cierra 2025 con unos ingresos de 232 millones de euros, un 15% más que el año anterior, y refuerza su presencia en el arco mediterráneo mientras prepara su salto a Cataluña.

El grupo, originario de la provincia de Alicante, ha combinado la consolidación de sus centros existentes con un ambicioso plan de expansión que culminará en 2026 con la apertura de nuevos hospitales en Alicante y Barcelona.

Resultados financieros y expansión operativa

El ejercicio 2025 dejó cifras récord para el grupo, además de los 232 M€ de negocio, el beneficio después de impuestos alcanzó los 14,5 millones, un 11,5% superior al de 2024. Este crecimiento se explica, en gran medida, por la plena operatividad de hospitales abiertos o ampliados en 2024, como IMED Colón en Valencia, IMED Virgen de la Fuensanta en Murcia y la ampliación de IMED Levante en Benidorm.

IMED Colón, primer hospital general del centro de Valencia impulsado por el grupo, trabajó a plena capacidad durante todo el año. Por su parte, IMED Levante prácticamente duplicó su capacidad asistencial, mientras que el centro de Murcia se consolidó como referente privado en la región y fue pionero en incorporar cirugía robótica Da Vinci en la sanidad privada local.

Red asistencial y proyección territorial

Con más de 20 años de trayectoria, IMED opera actualmente siete hospitales generales en Benidorm, Elche, Burjassot, Valencia, Gandía, Alcoy y Murcia, a los que se sumarán pronto Alicante y Barcelona (Cornellà). A esta red hospitalaria se añaden cinco policlínicas en Teulada, Torrevieja, Gandía, Alcoy y La Vila Joiosa, además de un centro de radioterapia en Murcia.

La llegada a Cataluña, prevista para el último trimestre de 2026 con IMED Barcelona, marcará un hito en la estrategia de expansión del grupo más allá de la Comunidad Valenciana y Murcia.

Seguro privado

El auge de los seguros de salud ha sido otro motor del crecimiento. En 2025, las pólizas de este tipo subieron cerca del 2% en España; en la Comunidad Valenciana, casi una de cada cuatro personas (23%) cuenta ya con un seguro médico privado, lo que favorece la demanda de asistencia en la red privada.

Actividad asistencial y equipo

Durante 2025, IMED destinó 26 millones de euros a la construcción de nuevos centros y a la renovación tecnológica, reafirmando su apuesta por la innovación y la calidad asistencial. En ese año, sus centros atendieron a más de 500.000 pacientes, realizaron 59.000 intervenciones quirúrgicas, gestionaron más de 100.000 estancias y resolvieron más de 3 millones de consultas médicas. Al cierre del ejercicio, el grupo superó los 2,8 millones de historias clínicas acumuladas en sus 21 años de historia.

La plantilla de IMED Hospitales superó los 3.000 profesionales a finales de 2025, con una clara mayoría femenina (más de dos tercios). En el ámbito formativo, IMED Valencia se convirtió en el primer hospital privado de la Comunidad Valenciana en acoger médicos MIR, con dos plazas en Anestesiología y Reanimación y en Cirugía Ortopédica y Traumatología. El grupo trabaja ya para ampliar esta oferta a otras especialidades (Radiodiagnóstico, Pediatría, Medicina Interna) y extenderla a centros como IMED Elche, también acreditado por el Ministerio de Sanidad.

Transformación digital y reconocimiento

Como parte de su estrategia de transformación, IMED lanzó una nueva versión de su app para pacientes, diseñada para simplificar y ordenar toda la relación del usuario con el hospital, integrando la tecnología antes, durante y después de la consulta. Además, en 2025 obtuvo la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en nivel alto, un reconocimiento que refuerza su posición en protección de datos y cumplimiento normativo.

En términos de reputación, seis hospitales del grupo (IMED Colón, IMED Valencia, IMED Levante, IMED Elche, IMED Gandía e IMED San Jorge) volvieron a situarse entre los 100 hospitales privados con mejor reputación de España, según el ranking MERCO.

Alicante y Barcelona

Con una inversión conjunta cercana a los 140 millones de euros, IMED prevé culminar en 2026 la construcción de sus nuevos hospitales de Alicante y Barcelona, que aportarán unas 240 camas adicionales.

IMED Alicante: hospital general de última generación, con 30.000 m², 98 habitaciones, 14 quirófanos, UCI, más de 100 consultas externas y cirugía robótica avanzada en varias especialidades. Inversión estimada: 65 millones de euros. Su apertura está prevista en las próximas semanas.

IMED Barcelona (Cornellà): previsto para finales de 2026, contará con más de 30.000 m², 144 habitaciones, 19 quirófanos y más de 50 consultas externas.

Esta doble apertura consolidará a IMED como el principal grupo hospitalario privado del Levante español y uno de los más dinámicos del país, con un modelo asistencial orientado a la calidad, la innovación y la atención personalizada.