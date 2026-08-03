Los hospitales públicos gestionados por Ribera registran algunos de los tiempos de espera más bajos de España

El grupo sanitario Ribera continúa consolidando uno de los principales valores diferenciales de su modelo asistencial: ofrecer una atención sanitaria de calidad con tiempos de espera reducidos, que facilitan el acceso de los pacientes a consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

Los últimos datos oficiales de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid reflejan resultados especialmente destacados en dos de los hospitales de referencia del grupo. Por una parte, el Hospital Universitario del Vinalopó ha logrado reducir su demora media quirúrgica hasta los 39 días, frente a los 88 días de media registrados en la Comunidad Valenciana, situándose como el hospital con menor demora quirúrgica de esta región.

Por otra, el Hospital Universitario de Torrejón se encuentra entre los hospitales públicos madrileños con mejor accesibilidad a consultas externas, con una demora media de 30,05 días frente a los 59,91 días de media de la Comunidad de Madrid. Asimismo, los datos oficiales destacan su capacidad diagnóstica, al registrar un tiempo medio de espera para pruebas diagnósticas de 13,02 días, muy inferior a los 54,48 días de media regional.

Estos resultados responden a una estrategia de gestión del grupo Ribera orientada a optimizar los recursos disponibles, mejorar la organización de la actividad asistencial y garantizar que los pacientes accedan a la atención especializada en el menor tiempo posible.

La reducción de las listas y tiempos de espera permite además acelerar diagnósticos, iniciar tratamientos de forma más precoz y mejorar la experiencia global del paciente durante todo el proceso asistencial.

La evolución de diferentes especialidades en el Hospital Universitario de Torrejón ilustra esta capacidad para mejorar los indicadores de acceso sin reducir la actividad asistencial. Servicios como Cardiología, Dermatología, Psiquiatría o Cirugía General y Digestiva han reducido significativamente sus tiempos de espera mientras mantienen o incrementan su volumen de consultas. De igual forma, especialidades como Traumatología y Otorrinolaringología han aumentado la actividad realizada para atender una demanda creciente de pacientes.

En el caso del Hospital Universitario del Vinalopó, la mejora sostenida de la demora quirúrgica ha permitido consolidar al centro como referente en accesibilidad dentro del sistema sanitario valenciano. La reducción del tiempo medio de espera de 46 a 39 días a lo largo del último año refleja el trabajo desarrollado para optimizar los circuitos asistenciales y facilitar una atención más rápida y eficiente a la población.

Para el grupo sanitario Ribera, mantener unos tiempos de espera reducidos constituye un indicador clave de calidad asistencial y de compromiso con los pacientes. "No se trata únicamente de mejorar cifras, sino de garantizar una atención más cercana, accesible y resolutiva que permita responder a las necesidades de las personas en el momento en que lo necesitan", aseguran desde la Dirección.

Los resultados obtenidos por los hospitales del grupo refuerzan así un modelo de salud responsable y eficaz que combina innovación organizativa, excelencia clínica y una gestión orientada a generar valor para los pacientes y para los sistemas sanitarios en los que desarrolla su actividad. Además, se alinean con la apuesta histórica de Ribera por una Sanidad basada en resultados, donde la accesibilidad y la calidad de la atención forman parte del mismo objetivo: ofrecer la mejor experiencia y los mejores resultados en salud para los pacientes.