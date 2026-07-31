Expertos de Quirónsalud Torrevieja y Valencia dan las pautas para mantener el colesterol a raya en verano

Los doctores Catheline Lauwers y Vicente Massuco, cardiólos de los hospitales Quirónsalud Valencia y Quirónsalud Torrevieja. Quirónsalud

Más de 23 millones de españoles tienen el colesterol elevado, según la Fundación Española del Corazón. Aun así, el verano continúa siendo una de las épocas en las que más se relajan las rutinas que ayudan a mantenerlo bajo control. Por ello, los cardiólogos de los Hospitales Quirónsalud Valencia y Torrevieja insisten en que las vacaciones no deben traducirse en un paréntesis para la salud cardiovascular.

La doctora Catheline Lauwers, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Valencia, recuerda que el colesterol alto no suele dar síntomas, aunque puede ir dañando las arterias de forma silenciosa durante años. “Por eso es importante no relajar los hábitos saludables durante el verano”, señala.

La especialista subraya además que mantener controlado el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, sigue siendo una de las medidas más eficaces para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Por su parte, el doctor Vicente Massucco, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Torrevieja, explica que durante las vacaciones son frecuentes pequeños excesos que, acumulados a lo largo de varias semanas, acaban pasando factura. “Muchas personas creen que caminar por la playa o nadar unos días compensa una alimentación rica en grasas o el abandono de la medicación. Sin embargo, el ejercicio ayuda, pero no sustituye una dieta equilibrada ni el tratamiento prescrito”, apunta.

Los especialistas recuerdan que el verano también ofrece muchas oportunidades para cuidar el corazón, gracias a la abundancia de frutas y verduras de temporada, pescado, ensaladas y actividades al aire libre como caminar, nadar o montar en bicicleta. Asimismo, recomiendan no suspender la medicación durante los desplazamientos y mantener un estilo de vida saludable, especialmente en personas con colesterol elevado, hipertensión, diabetes, obesidad o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.

“No se trata de renunciar a disfrutar de las vacaciones, sino de mantener el equilibrio. Pequeños gestos diarios ayudan a proteger el corazón durante todo el año”, aconsejan los doctores.

Las grasas ocultas del verano

Uno de los errores más habituales en vacaciones es pensar que las principales fuentes de grasa se reducen a fritos o helados. Sin embargo, muchas de las grasas que se consumen en verano pasan inadvertidas porque están presentes en alimentos que solemos asociar con opciones ligeras o incluso saludables.

Según explica la doctora Lauwers, no solo conviene fijarse en los productos tradicionalmente considerados poco saludables. “Muchas veces el exceso de grasas saturadas procede de salsas, aliños o productos ultraprocesados que consumimos casi sin darnos cuenta”, indica.

Entre los ejemplos más habituales cita ensaladas preparadas con salsas industriales, quesos curados o picatostes fritos; gazpachos y salmorejos envasados con alto contenido en aceite; batidos y cafés fríos con nata o siropes; sushi con mayonesa o queso crema, además de aperitivos, embutidos y barbacoas, que pueden elevar notablemente la ingesta de grasas saturadas durante el verano.

En este sentido, el doctor Massucco recuerda que no todas las grasas son iguales. El aceite de oliva virgen extra, los frutos secos naturales, el pescado azul o el aguacate forman parte de una alimentación cardiosaludable. “El problema aparece cuando predominan las grasas saturadas y los alimentos ultraprocesados, especialmente si se consumen con frecuencia”, apunta.

Consejos para cuidar el colesterol

Los especialistas de Quirónsalud Valencia y Torrevieja proponen seguir estas recomendaciones para mantener el colesterol bajo control en verano:

- No abandonar la medicación durante las vacaciones.

- Dar prioridad a frutas, verduras, pescado y aceite de oliva.

- Reservar barbacoas, fritos y embutidos para ocasiones puntuales.

- Moderar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas.

- Practicar actividad física a diario: caminar, nadar o montar en bicicleta son buenas opciones.

- Mantener una correcta hidratación, especialmente en las horas de más calor.

- Evitar los excesos continuados, no solo las comidas copiosas.

- Elegir fruta como postre siempre que sea posible.

- Dormir lo suficiente, ya que también contribuye a la salud cardiovascular.

- Acudir a una revisión médica si existen factores de riesgo o hace tiempo que no se controla el colesterol.