La Generalitat licita la construcción del nuevo Centro de Salud La Condomina por cerca de 12 millones

La Conselleria de Sanidad ha licitado las obras de construcción del nuevo Centro de Salud La Condomina con una inversión de 11,8 millones de euros para atender una demanda histórica de los vecinos de la Playa de Sant Joan d'Alacant, ante el aumento de la población experimentado.

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 15 de julio y el plazo de ejecución de las obras es de 24 meses.

El futuro centro de salud, que se situará en la avenida Locutor Vicente Hipólito, atenderá a cerca de 21.000 ciudadanos y contará con una superficie construida de aproximadamente 3.758 metros cuadrados.

Esta obra es el resultado de un movimiento ciudadano que comenzó hace exactamente 11 años, en el momento en que se fundó la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos con un objetivo primordial: dotar a la Playa de San Juan de esta instalación sanitaria vital.

Desde la dirección de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos muestran una "profunda satisfacción" por el logro alcanzado y reivindican el papel que ha jugado el colectivo en este proceso.

"Estamos muy contentos y queremos trasladar a todo el barrio que esta ha sido una lucha íntegra de la Asociación de Vecinos y de la movilización de sus residentes. No ha sido llegar y ya está; nos ha costado muchísimo esfuerzo. Hoy queremos ser generosos y repartir el mérito de este logro entre todos los actores que han ayudado a que se materialice, pero que nadie tenga dudas: el trozo más grande de este pastel se le debe adjudicar, por derecho propio, a los vecinos de la Playa de San Juan", destacan.

En concreto, el centro se desarrollará en planta baja y dos alturas e incorporará las áreas funcionales de recepción, Medicina de Familia -con 8 consultas de medicina y 8 de enfermería-, Pediatría -con 4 consultas médicas y 2 de enfermería pediátrica- y Odontología preventiva.

De igual manera, incluirá zona de extracciones y tratamientos, las áreas de curas avanzadas o cirugía menor y de la mujer, una consulta de Rehabilitación con fisioterapia y gimnasio, una unidad de salud mental infantil, un punto de atención continuada y un área administrativa.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que la licitación del centro de salud La Condomina "es una fantástica noticia para la ciudad y, en particular, para los vecinos de la Playa de San Juan" y ha destacado que esta infraestructura sanitaria tan necesaria “reafirma el compromiso del Consell de Juan Francisco Llorca con Alicante".

Barcala ha recordado que la Generalitat está ejecutando obras "con un gran poder transformador para Alicante, como la Ciudad de la Justicia o la Estación Central del TRAM" y ha agradecido a la Conselleria de Sanidad que dirige Marciano Gómez el “enorme esfuerzo inversor” que está realizando en Alicante, con proyectos tan relevantes como los centros de salud de La Torreta y Garbinet y las nuevas Urgencias del Hospital General Universitario Doctor Balmis.

"El nuevo centro de salud La Condomina, ubicado en la avenida Locutor Vicente Hipólito va a mejorar considerablemente la atención sanitaria en la Playa de San Juan, y al igual que el CEIP La Almadraba, cuyas obras están muy avanzadas, y la inminente reforma integral del IES Cabo de la Huerta, atenderán una demanda educativa histórica en esta zona en expansión, donde estamos impulsando la conclusión del sector norte del PAU 5 con 475 nuevas viviendas", ha resaltado el alcalde.