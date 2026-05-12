La mujer aislada en un hospital de Alicante vuelve a dar negativo en hantavirus

Una mujer de 32 años que permanece ingresada desde el pasado viernes en el hospital de San Juan de Alicante por una posible infección de hantavirus ha vuelto a dar negativo en una tercera prueba PCR, según ha comunicado la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana a Efe.

Con este nuevo resultado, la paciente continúa siendo considerada únicamente como contacto de riesgo y no como caso confirmado, ya que las autoridades sanitarias solo catalogan como “caso” a quienes obtienen un resultado positivo en las pruebas diagnósticas.

La mujer, que fue la primera persona hospitalizada en España por sospecha de hantavirus y que presentaba síntomas leves como tos, seguirá ingresada en el mismo centro hospitalario conforme al protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad. Además, se le realizará una nueva PCR siete días después de su ingreso.

Los análisis efectuados por el Centro Nacional de Microbiología, ubicado en Madrid, coinciden con una jornada en la que la paciente permanece sin síntomas. Asimismo, el Ministerio aprobó este martes un nuevo protocolo que establece repetir la prueba una semana después del ingreso hospitalario.

La afectada, residente en la Playa de San Juan de Alicante, compartió un vuelo con otra mujer infectada que había viajado en el crucero MV Hondius y que posteriormente falleció. Desde hace cinco días permanece ingresada en la tercera planta del hospital, al que fue trasladada desde su domicilio en una ambulancia equipada con aislamiento tipo “burbuja”, debido a la presencia de tos leve.

Al llegar al centro sanitario, fue conducida mediante un circuito aislado y seguro hasta una habitación con presión negativa, diseñada para evitar cualquier riesgo de contagio tanto a pacientes como a profesionales sanitarios.

Desde entonces permanece aislada en dicha habitación, atendida exclusivamente por personal asignado para su cuidado. Las estancias contiguas se mantienen vacías y se utilizan para la preparación de equipos de protección individual (EPI) y para aplicar las medidas preventivas contempladas en el protocolo del Ministerio de Sanidad.

El ingreso se produjo el viernes pasado después de que las autoridades recibieran una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas. A partir de ese aviso, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria contactó con la mujer para activar el protocolo correspondiente.