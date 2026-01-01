El primer bebé de la provincia de Alicante en 2026 confirma el récord de natalidad en este hospital en los últimos 5 años

Uno de los protagonistas del primer día del año es el bebé que ha nacido más cerca de la medianoche. En la Comunitat Valenciana este 2026 es Eleanor Sofía, nacida en Castellón. En la provincia de Alicante su nombre es Elena y lo ha hecho en el Doctor Balmis, uno de los cinco hospitales que más ha crecido en el número de partos atendidos entre 2021 y 2025.

La pequeña Elena, nacida a las dos de la madrugada y con un peso de poco más de tres kilos, engrosará ya las cifras de 2026. En las de 2025 hechas públicas este jueves son 26.405 los nacimientos registrados entre enero y noviembre.

Los datos del hospital general de Alicante se producen en un contexto en el que el global de la provincia de Alicante baja. En esos meses de 2025 el reparto fue así: 10.957 en Alicante, 2.801 han sido en Castellón y 12.647 en Valencia.

La comparativa respecto a 2021 deja en último lugar a las comarcas del sur, que solo crecen el 3,6 % respecto a los 10.577 de hace cinco años. Las centrales suben el 10 % desde los 11.493 y las del norte aumentan el 6,5 % desde los 2.631 nacimientos.

Lo llamativo es que los datos del Doctor Balmis, el que más nacimientos recibe cada año en la provincia y a mucha distancia del resto, es que casi cuadruplica el crecimiento de la media de las comarcas. De 1.745 nacimientos pasa a 1.942.

Entre los diez hospitales públicos de la provincia de Alicante analizados, los otros que más crecen son Sant Joan, Torrevieja y Alcoy, mientras que los que más bajan son Vinalopó en Elche y el de Orihuela.

El análisis de los datos de la Generalitat presentados en ese mismo periodo de tiempo de enero a noviembre señala que los dos hospitales de la capital más Torrevieja, Alcoy y Dénia son los únicos por encima de la media provincial. El resto baja, e incluso cae, hasta el 6,3 negativo.

Los datos del sur contrastan fuertemente con los datos de la ciudad de Valencia, donde se encuentran los únicos hospitales que crecen por encima del 20 % en este periodo. El Doctor Peset sube con el 27,3 % de 960 a 1.223, mientras que el General aumenta el 21,5 % con 978 a 1.188 bebés nacidos.