El Hospital Quirónsalud Torrevieja refuerza su apuesta por el abordaje integral de las enfermedades neurológicas

El Hospital Quirónsalud Torrevieja ha organizado una jornada multidisciplinar para destacar el valor del trabajo conjunto que realizan sus diferentes servicios en el manejo de patologías neurológicas que afectan de forma significativa a la calidad de vida de los pacientes.​

Especialistas de Neurología, Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico, Neumología, Optometría y Neurorrehabilitación compartieron sus avances más recientes en diagnóstico, tratamiento y recuperación funcional durante una intensa mañana de actualización científica.

La sesión fue presentada por la doctora Erika Torres, jefa del Servicio de Neurología y responsable de la Unidad de Neurociencias, junto al doctor Carlos Hernández, especialista en Optometría, subrayando la necesidad de una visión global y coordinada para ofrecer respuestas más ágiles, precisas y humanas a los pacientes.​

En la primera ponencia, la doctora Cinthya Barrón, neuróloga, y la doctora María Josefa Torres, especialista en Medicina Nuclear, abordaron las novedades en el diagnóstico y el tratamiento precoz de la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, remarcando el papel clave de la detección temprana para modificar la evolución de estos procesos.

Se puso en relieve la utilidad de los biomarcadores y de pruebas avanzadas como el PET amiloide y el PET 18F‑FDG, que permiten diferenciar con mayor exactitud entre distintas enfermedades cognitivas y orientar mejor las decisiones terapéuticas.​

Posteriormente, el doctor José Luis Trigoso, neurólogo, y el doctor Líder Espinoza, neumólogo, centraron su intervención en las patologías del sueño y sus consecuencias clínicas.

Ambos insistieron en que los trastornos respiratorios del sueño constituyen un importante factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y metabólicas y defendieron un enfoque preventivo, ya que identificar a tiempo un trastorno de origen neurológico puede evitar complicaciones graves a largo plazo.​

El doctor Francisco Javier Villanueva, especialista en Neurología, explicó los aspectos esenciales para reconocer un ictus y la relevancia de la prevención primaria, recordando que se trata de una urgencia en la que el tiempo es determinante para el pronóstico.

A continuación, el doctor Antonio Moreno, experto en Radiodiagnóstico, destacó la evolución reciente en los dispositivos y en la organización hospitalaria, que permite realizar tratamientos endovasculares más seguros y eficaces, con el objetivo de salvar tejido cerebral y reducir las secuelas.​

La jornada continuó con la intervención del doctor Israel Puell, especialista en Neurorrehabilitación, quien expuso la importancia de iniciar de forma temprana e intensiva la rehabilitación tras un daño cerebral adquirido.

Subrayó que la neurorrehabilitación va más allá de la terapia física, constituyendo un proceso orientado a recuperar la autonomía y la calidad de vida del paciente mediante un abordaje interdisciplinar desde las primeras fases.​

La sesión se cerró con una mesa redonda moderada por el doctor Mirko Alavena, neurorrehabilitador, bajo el título “Con la vista puesta en la recuperación”.

En este espacio se destacó que la recuperación funcional implica la mejora conjunta de cognición, movilidad y visión, y se resaltó el papel de la terapia ocupacional y de la Optometría como pilares en la integración de los logros terapéuticos en la vida diaria y en la recuperación tras un daño neurológico.​

La jornada puso de relieve la relevancia del trabajo transversal entre especialidades para ofrecer una atención neurológica más eficaz, personalizada y centrada en la persona. El Hospital Quirónsalud Torrevieja reafirmó así su compromiso con la innovación, la mejora continua y un modelo asistencial orientado a la recuperación integral de sus pacientes.