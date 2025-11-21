El Sindicato Médico propone un triaje de enfermería en los centros de salud para aliviar la presión asistencial

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha lanzado una propuesta a la Conselleria de Sanidad clave para aliviar la creciente presión asistencial en los centros de salud de la región. Los médicos consideran que la implantación de un triaje inicial realizado por personal de enfermería en los centros de salud para la demanda sin cita previa, podría mejorar la situación sin más gasto para las arcas públicas. Además, garantizaría una atención más segura y eficiente para los pacientes, y al mismo tiempo, reduciría la sobrecarga que sufren los médicos en Atención Primaria.

Actualmente, señala su secretario general, Víctor Pedrera, los mostradores de los centros de salud de la Comunitat Valenciana están atendidos por personal no sanitario, sin la formación necesaria para saber dónde derivar a los pacientes sin cita. Y lo hacen directamente al médico de Atención Primaria.

"Debería ser como en los servicios de Urgencia de los hospitales, donde se hace un triaje por parte de enfermeros porque no es lo mismo ir al centro de salud porque se necesita atención médica, que una cura o porque se han acabado las recetas u otros trámites burocráticos", señala Pedrera.

En este sentido, la atención sin cita genera agendas ilimitadas en los centros sanitarios, lo que distorsiona la planificación de consultas por parte de los médicos y afecta negativamente tanto la capacidad resolutiva como la calidad asistencial. El sindicato considera que esta situación está agotando a los médicos, poniendo en riesgo la seguridad del paciente y aumentando los episodios de agresiones hacia el personal facultativo.

Entre las consecuencias de este escenario se destaca incluso el abandono progresivo de profesionales médicos en Atención Primaria, dado el estrés y la sobrecarga laboral.

El incremento en la demanda sin precedentes se ha visto acentuado tras la pandemia de COVID-19, que modificó la percepción pública sobre la salud y generó una necesidad creciente de asistencia rápida. Sin embargo, los datos oficiales muestran que mientras la contratación de personal no médico en Atención Primaria ha aumentado significativamente, el crecimiento de facultativos ha sido mucho más limitado. Esto ha generado un desequilibrio que afecta el funcionamiento óptimo del sistema sanitario.

Para hacer frente a este problema, el sindicato propone que sea el personal de enfermería quien realice una primera valoración clínica de los pacientes que acuden sin cita previa. Esta valoración serviría para determinar la naturaleza y urgencia de la dolencia, y decidir qué pacientes necesitan ser atendidos por un médico. Solo aquellos casos que requieran continuidad asistencial médica y pruebas protocolizadas serían derivados al facultativo, aliviando así la carga sobre los médicos y mejorando la gestión de la demanda.

El Sindicato Médico considera que la colaboración y la participación activa de la enfermería en este triaje inicial es una solución efectiva y necesaria, basada en la cualificación y habilidades de estos profesionales para realizar una valoración clínica adecuada. La propuesta busca no solo mejorar el acceso a la atención sanitaria, sino también limitar la demanda innecesaria que colapsa las consultas médicas actuales.

Esta medida no ha sido consensuada por Enfermería, reconoce Pedrera, ya que su interlocutor es la Administración. Pero "en cualquier caso debe ser Enfermería la que esté a favor o se oponga a la medida, y que explique por qué".