'Movember' con el Dr. Piñero: “La revisión urológica no es para tanto y puede salvar vidas”

Cada noviembre, la campaña Movember cobra vida para visibilizar la necesidad de cuidar la salud masculina, especialmente a través de la prevención y el diálogo. El clásico bigote de Movember es el símbolo que, según el doctor Javier Piñero, del hospital IMED Elche, busca recordar que detectar a tiempo el cáncer de próstata y otras patologías urológicas puede cambiar la vida de los hombres de manera radical. El doctor Piñero, junto con otros especialistas, insiste en que la supervisión regular de la próstata debería formar parte de la rutina de salud de cualquier adulto, tal y como se hace con otras revisiones médicas periódicas.​

Especialista en Urología, Piñero indica que, como norma general, los hombres deben comenzar con sus revisiones de próstata a partir de los 50 años, o antes si existen antecedentes familiares de la enfermedad. Señala que comenzar a los 45 puede ser clave en estos casos. La primera revisión, explica, es sencilla y consiste en un análisis de sangre más un examen físico rápido, suficientes para identificar riesgos iniciales de manera eficaz.​

El urólogo de IMED subraya que una de las ventajas del cáncer de próstata reside en la oportunidad de detectarlo en fases tempranas. “Solo con un análisis de sangre y un examen rectal podemos diferenciar bastante los pacientes que están en riesgo”, explica el especialista. No obstante, advierte que el gran problema es que el cáncer suele manifestarse con muy pocos síntomas claros. La mayoría de los diagnósticos ocurren cuando los pacientes consultan por signos relacionados con la hiperplasia benigna de próstata, como un chorro de orina débil, levantarse varias veces por la noche, dificultad para iniciar la micción o presencia de sangre en la orina o el semen.​

Rompiendo tabúes

El especialista reconoce que existe cierto pudor entre los hombres respecto a la revisión urológica, y comenta que muchos pacientes se sorprenden de lo rápida y poco invasiva que resulta la exploración, que dura apenas quince segundos y casi nunca es dolorosa. Recalca que es necesario naturalizar esta consulta y acudir sin miedo ni prejuicios, ya que el procedimiento está lejos de las “leyendas urbanas” que circulan.​

Fachada del hospital IMED Elche. IMED

El doctor destaca cómo los hábitos cotidianos influyen en la salud prostática. Indica que el sedentarismo y la obesidad favorecen cambios hormonales que pueden fomentar tanto el crecimiento prostático como el desarrollo de tumores. Por ejemplo,“los pacientes sedentarios u obesos tienden a cambios hormonales que favorecen el crecimiento prostático y los tumores”, recuerda Piñero. Por ello, recomienda ejercicio regular, reducir el consumo de grasas y carnes, y optar por una alimentación más basada en vegetales para preservar la salud urinaria y prostática.​

El urólogo advierte que, a partir de los 40 o 50 años, surgen otros problemas frecuentes como la hiperplasia benigna de próstata -origen de la mayoría de los síntomas urinarios- y las dificultades de erección, reflejo de cambios propios de la edad. Recuerda que la revisión puede salvar vidas, ya que permite intervenir antes de que los síntomas se agraven.​

Por último, el doctor Piñero dirige un mensaje a quienes siguen posponiendo la consulta: acudir al urólogo es un gesto sencillo, rápido y que no debe repetirse cada año. Es una inversión en la salud futura, y una acción coherente con el mensaje de Movember, que invita a cuidar la prevención durante todo el año. En IMED Hospitales, afirma, el personal está preparado para acompañar al paciente con profesionalidad y cercanía.