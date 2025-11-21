El Hospital Marina Baixa sumará 41 camas en 2026 tras avanzar las obras de expansión y reforma

Las obras de ampliación y reforma del Hospital Marina Baixa, en la Vila Joiosa, avanzan según el calendario previsto y se estima que finalicen a finales de 2026. Una vez concluidas, el centro contará con 41 camas adicionales.

Según afirma Efe, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, comprobó este viernes el progreso de las obras durante su visita al hospital, donde también se reunió con la nueva gerente del Departamento de Salud Marina Baixa, Beatriz Massa, y con los responsables de los distintos servicios.

Gómez explicó que la primera de las tres fases previstas concluirá a finales de 2026, tal como ha confirmado la empresa constructora. En ese momento, el hospital podrá disponer de las 41 camas nuevas.

El conseller recordó que la Conselleria tuvo que modificar el proyecto diseñado en la legislatura anterior para añadir una planta más, con el fin de incrementar en 113 el número total de camas de hospitalización.

“De esta forma, hemos evitado que el proyecto se quedara corto desde el inicio”, señaló Gómez. Con esta ampliación, el hospital pasará de 285 a 398 camas.

Además, el presupuesto se ha incrementado hasta los 102,6 millones de euros, frente a los 57 millones iniciales, con el objetivo de dotar al centro de un plan funcional que garantice una atención sanitaria de calidad para toda la población de la Marina Baixa.

La reforma contempla una segunda fase que incluirá la construcción de una nueva planta en cada bloque para incorporar las nuevas áreas de hospitalización que albergarán las 113 camas adicionales. La tercera fase incluirá la remodelación de la planta baja y de varios espacios del hospital actual.

Gómez reiteró el compromiso del Consell para que “los vecinos de la Marina Baixa puedan disfrutar cuanto antes de unas instalaciones modernas y adaptadas a sus necesidades, porque trabajamos para ofrecerles la sanidad que merecen”.

Doce quirófanos

El proyecto prevé un nuevo edificio de seis bloques conectados al actual hospital mediante pasillos a diferentes alturas.

Entre las nuevas áreas asistenciales figura un servicio de Urgencias con unidad de corta estancia, diagnóstico por imagen con dos salas TAC, resonancia magnética, radiología y mamografía.

También se sumará un área obstétrica para urgencias ginecológicas, una UCI renovada y una central de esterilización.

Asimismo, se construirá un bloque quirúrgico con doce quirófanos, una unidad de cirugía sin ingreso y una sala de reanimación postanestésica.