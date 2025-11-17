El Hospital Quirónsalud Torrevieja estrena 'Historias Clínicas', un proyecto de vídeos con casos reales con motivo de 25 aniversario

Los doctores y una paciente durante la grabación de 'Historias Clínicas'.

El Hospital Quirónsalud Torrevieja ha lanzado Historias Clínicas, una nueva serie audiovisual centrada en casos médicos reales atendidos en el centro.

Con este proyecto, el hospital muestra el lado más humano y científico de la profesión médica, combinando innovación, conocimiento y cercanía. Esta iniciativa forma parte de las actividades que conmemoran el 25.º aniversario del hospital.

El primer capítulo, titulado “Ver más allá del tumor”, relata la experiencia de una paciente joven diagnosticada con cáncer de recto en estadio T3N+, cuyo tratamiento se llevó a cabo de manera conjunta entre el Hospital Quirónsalud Torrevieja y el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

La paciente recibió un tratamiento de quimio-radioterapia de precisión mediante tecnología VMAT en Torrevieja, seguido de quimioterapia sistémica, con el objetivo de maximizar la eficacia terapéutica y, en caso de respuesta completa, evitar la cirugía de resección del recto.

“Este caso demuestra que la colaboración entre centros permite ofrecer tratamientos avanzados sin que el paciente deba desplazarse de su entorno.

La planificación, el uso de tecnología de vanguardia y la atención humana son claves en este tipo de procesos”, explica la doctora Rosa Cañón, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica de Quirónsalud Torrevieja.

Una nueva mirada

Historias Clínicas es un formato de 20 minutos en el que cada episodio nace de un caso real, narrado en primera persona o a través del testimonio dramatizado del paciente.

A partir de allí, la historia se entrelaza con las voces de los profesionales implicados, que comparten su experiencia médica, el proceso diagnóstico, las decisiones terapéuticas y las vivencias personales que acompañan cada caso.

El proyecto tiene vocación de continuidad y busca acercar la medicina a la sociedad, poniendo en valor el trabajo en equipo, los avances tecnológicos y la atención integral centrada en las personas.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica.

Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.

Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.

Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología,

endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.