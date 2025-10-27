Andrología: la especialidad que rompe tabúes sobre la salud sexual masculina

La salud sexual masculina sigue siendo un tema rodeado de tabúes, a pesar de su enorme impacto en la calidad de vida y el bienestar integral. En BALANCE, la Unidad de Medicina Antiaging y Longevidad de IMED Hospitales, se aborda desde una perspectiva médica, cercana y global, donde cuerpo, mente y salud sexual se entienden como piezas de un mismo engranaje.

Para profundizar en este ámbito, hablamos con el Dr. Luis David Flores Valenzuela, andrólogo, que nos explica todos los detalles de su especialidad, qué problemas trata y cómo un enfoque integrativo puede ayudar a los hombres a recuperar su confianza, mejorar su rendimiento y disfrutar de una vida plena en todas sus etapas.

El doctor explica que la andrología es la rama de la medicina que se ocupa de la salud sexual y reproductiva del hombre: desde la disfunción eréctil, eyaculación precoz, trastornos del deseo sexual hasta fertilidad masculina y alteraciones hormonales. En su consulta, cada paciente recibe una valoración personalizada, acompañada de pruebas hormonales, estudios vasculares, ecografías y análisis seminales, con el objetivo de identificar la causa subyacente y poder ofrecer tratamientos adecuados.





El doctor explica que "la vida sexual está estrechamente relacionada con la autoestima, la calidad del sueño, el equilibrio hormonal, la salud cardiovascular y hasta la función cognitiva. Por eso, abordarla de forma integrada con otras disciplinas, permite no solo tratar síntomas, sino también mejorar la calidad de vida de forma global".

"Lo ideal es acudir cuando aparecen cambios que afectan a la vida sexual reproductiva: problemas de erección, eyaculación, disminución del deseo sexual, infertilidad o alteraciones en los niveles hormonales. Pero también es recomendable realizar una valoración preventiva a partir de los 40-45 años, igual que se hace con la próstata o el corazón. Actuar a tiempo siempre marca la diferencia", señala el doctor Florez Valenzuela.

Tratamientos y cirugías

IMED Hospitales ofrece todo tipo de tratamientos de última generación y atención personalizada para la salud sexual masculina. Desde la terapia hormonal o farmacológica, a dispositivos de vacío, ondas de choque o incluso la cirugía con prótesis de pene que es un último recurso para recuperar de forma total la vida sexual en aquellos pacientes que no responden a las terapias anteriores.

“Es un dispositivo médico que implantamos dentro del pene, es absolutamente discreto y con esto logramos recuperar las erecciones y una vida sexual satisfactoria, sobre todo en aquellos hombres que no han respondido a ninguna terapia previa para la disfunción eréctil”, explica el doctor.

Enfermedad de Peyronie

Una de las patologías más comunes con la que los pacientes se presentan en la consulta del doctor Flores Valenzuela es la enfermedad del Peyronie, conocida como la curvatura del pene.

“Dedicamos especial atención y tiempo a su diagnóstico y tratamiento. Existen técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas para corregirla y devolverle al hombre esa vida sexual que tan importante es para la relación de pareja. Desde el tratamiento más básico hasta la cirugía reconstructiva avanzada cuando es necesario.

Cambios en el rendimiento sexual.

El doctor Flores dirige un mensaje claro a quienes experimentan cambios en su rendimiento sexual o deseo: no están solos ni deben resignarse. Hoy en día hay muchas soluciones eficaces, seguras y discretas para la gran mayoría de los problemas sexuales. “Estamos para escuchar sin juzgar y ofrecer alternativas reales desde la medicina basada en la evidencia”, concluye el doctor.