La falsa médico estético detenida en Alicante: dejó a una clienta sin poder tragar durante un mes tras pincharle ácido

Una mujer de 43 años ha sido detenida en Alicante tras hacerse pasar por médico estético y causar lesiones a una clienta con ácido hialurónico durante un tratamiento.

La arrestada está acusada de intrusismo laboral, estafa y lesiones al inyectar ácido hialurónico a una mujer que le provocó que se le inflamaran los labios y la boca de tal manera que llegó a imposibilitarle tragar alimentos durante casi un mes, quedándole secuelas visibles a causa del tratamiento recibido.

Esta impostora se hacía pasar por una profesional a través de anuncios en una conocida red social, donde aseguraba tener formación como médico estético.

La víctima creyó que esta persona tenía la titulación necesaria para realizar dicho tratamiento, si bien pudo observar que las condiciones de salubridad de la habitación donde recibió el tratamiento no eran las adecuadas.

La mujer realizaba estos tratamientos en su propia vivienda, sin titulación ni permisos sanitarios y sin las medidas necesarias para realizar este tipo de tratamientos.

Una investigación de la Policía Nacional permitió localizar a la investigada y la detuvieron por la presunta comisión de los delitos de intrusismo laboral, estafa y lesiones.

Todas las diligencias policiales practicadas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante.

Por otra parte, este diario informó la pasada semana de que un reputado cirujano plástico argentino que opera en dos clínicas de Alicante es uno del centenar de especialistas que han sido expuestos por la investigación internacional Bad Practice, realizada durante meses por 48 medios de comunicación y coordinada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

En la Costa Blanca es un reputado doctor con más de 35 años de experiencia que trabaja en dos clínicas de El Campello y Alicante y en un hospital de Cartagena. Pero en Reino Unido está vetado de por vida por insertar implantes mamarios en una paciente "en contra de su voluntad", según determinó el Servicio del Tribunal de Médicos del Reino Unido en 2020 y recoge la investigación.

La decisión del tribunal de eliminarlo del registro médico británico describió cómo la paciente había deseado un procedimiento mamario que incluía la extracción de sus implantes actuales y había dicho específicamente que no quería que se los volvieran a insertar.