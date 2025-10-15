El cirujano plástico vetado en Reino Unido que triunfa en Alicante: puso pecho a una paciente contra su voluntad

El doctor J. H. E. no puede volver a ponerse la bata blanca en Reino Unido desde que fuera inhabilitado permanentemente por malas prácticas y comentarios de índole sexual, pero en Alicante triunfa con sus cirugías plásticas sin que nadie sospeche de su pasado. Al menos hasta ahora.

El argentino es uno del centenar de especialistas que han sido expuestos por la investigación internacional Bad Practice, realizada durante meses por 48 medios de comunicación y coordinada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

En la Costa Blanca es un reputado doctor con más de 35 años de experiencia que trabaja en dos clínicas de El Campello y Alicante y en un hospital de Cartagena.

Pero en Reino Unido está vetado de por vida por insertar implantes mamarios en una paciente "en contra de su voluntad", según determinó el Servicio del Tribunal de Médicos del Reino Unido en 2020 y recoge la investigación.

La decisión del tribunal de eliminarlo del registro médico británico describió cómo la paciente había deseado un procedimiento mamario que incluía la extracción de sus implantes actuales y había dicho específicamente que no quería que se los volvieran a insertar.

El tribunal también recoge que este le dijo a la paciente durante una consulta de seguimiento: "Aunque no estés contenta con tus pechos, me parecen preciosos".

Así, le habría tocado la mano y la rodilla, le habría intentado besar en la mejilla y le hizo comentarios de motivación sexual, algo que negó ante los reguladores británicos.

A pesar de que el Reino Unido emitió una alerta en la fecha en que fue borrado del registro médico, sigue operando entre Alicante y Murcia y está licenciado en el Colegio de Médicos de Alicante.

Este es uno de los casos que reflejan con mayor gravedad las fallas en el mecanismo clave para prevenir que médicos prohibidos salten fronteras: el sistema de alertas de la Unión Europea a través del Internal Market Information System (IMI).

Lavado de imagen

En su página web ha borrado el rastro de su paso por Reino Unido, pero en sus redes sociales se le puede ver a caballo entre quirófanos londinenses y españoles antes de su suspensión.

Es más, se le describe como "un cirujano ético que solo realizará procedimientos cuando los resultados puedan satisfacer las expectativas de los pacientes y ofrecer los resultados deseados".

También presume de contar con cientos de clientes satisfechos, tanto nacionales como internacionales, pues ofrece servicios de "turismo quirúrgico" aprovechando los menores costes en suelo español y una recuperación mientras disfrutan del sol.

Según él mismo indica, lleva más de 27 años trabajando en centros privados en España haciendo todo tipo de cirugías estéticas, desde operaciones de pecho, liposucciones, intervenciones de nariz, orejas o abdomen.

La investigación ha descubierto otros dos casos de médicos sancionados que continúan ejerciendo en España.

Este fenómeno trasciende las fronteras españolas, con casos en diversos países de toda Europa.

Entre el centenar de casos se encuentra el de un psiquiatra encarcelado en Estados Unidos por venta ilegal de medicamentos, que ahora dirige una consulta en Macedonia del Norte, o el de un practicante alemán con prohibición vitalicia en Suiza por agresión sexual, que trabaja en un centro médico privado en Alemania.