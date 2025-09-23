Diversual inaugura su nueva sede en Sant Joan d’Alacant con un showroom pionero y mayor capacidad logística

Diversual, reconocido sex shop online y creador de una de las marcas de juguetes eróticos más influyentes de España, ha dado un paso decisivo en su trayectoria con la inauguración de su nueva sede en Sant Joan d’Alacant.

El espacio, situado en la Avenida Miguel Hernández, 62, cuenta con más de 1.300 metros cuadrados y está diseñado para potenciar su capacidad logística, mejorar la atención al cliente y ofrecer una experiencia única gracias a un innovador showroom.

Este cambio representa un avance significativo en la consolidación de la compañía alicantina, especializada en bienestar sexual, y responde al crecimiento continuado que ha vivido durante los últimos años.

Tanto la expansión del equipo como la diversificación del catálogo han hecho necesario un entorno más amplio y adaptado.

“Necesitábamos instalaciones que acompañaran la evolución de Diversual. Hemos crecido en personas, en contenidos, en canales y, sobre todo, en nuestra marca propia, que ya supone el 64% de nuestras ventas”, explica Fernando Martínez, CEO de la empresa.

Tres áreas clave

El espacio se divide en tres grandes zonas:

- Área logística: ocupa casi la mitad de la superficie total. Aquí se gestiona el almacén desde donde se preparan y envían los pedidos.

Gracias a la ampliación, la empresa puede disponer de mayor stock, reducir plazos de entrega y garantizar disponibilidad inmediata, incluso para recogidas físicas.

- Zona de oficinas: acoge los departamentos de marketing, atención al cliente, producción audiovisual y fotografía.

Con salas de reuniones, cocina, área de descanso y rincones diseñados para estimular la creatividad, se prioriza el bienestar del equipo.

Además, se trata de un entorno pet-friendly, que permite que los trabajadores compartan la jornada con sus mascotas, mejorando el ambiente laboral.

- Showroom experiencial: pensado para que los clientes exploren de manera directa los productos de Diversual.com.

Masturbadores, vibradores, cosmética erótica o artículos de BDSM pueden verse, tocarse y probarse en algunos aspectos antes de realizar la compra.

Esta cercanía resulta especialmente valiosa para quienes se inician en el mundo erótico. “Queremos ofrecer un espacio cercano y sin juicios, donde cada persona encuentre lo que más se ajusta a sus necesidades”, señala Lucía Jiménez, psicóloga y sexóloga de la firma.

Además, este showroom también funciona como punto de recogida de pedidos online y permite la compra directa de productos de la marca Diversual, con servicio de devolución bajo las condiciones higiénicas correspondientes.

Crecimiento y educación

Con unas previsiones de facturación cercanas a los 5 millones de euros en 2025, Diversual se afianza como líder en el mercado español, que concentra el 90% de su actividad, a la vez que refuerza su presencia en Francia y otros países europeos.

La compañía apuesta no solo por la venta de productos, sino también por la divulgación en torno a la salud sexual.

A través de Academia Erótica, su blog educativo, superan los 250.000 lectores mensuales, mientras que en redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube han construido una comunidad de más de 2,5 millones de seguidores, convirtiéndose en uno de los proyectos más influyentes en educación sexual en español.

“Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como referentes en sexualidad positiva. Por ello, no solo comercializamos juguetes eróticos: trabajamos cada día para normalizar, informar y acompañar a las personas en la búsqueda de placer y autocuidado”, añade Jiménez.

Así, esta nueva etapa reafirma el compromiso de Diversual con la innovación, el trato cercano y la educación sexual responsable, consolidándose como una referencia en el camino hacia una sexualidad libre, saludable y accesible.