Tambre llega a Alicante para revolucionar la fertilidad: "La exigencia médica solo tiene sentido con la calidad humana"

La acogida de la inauguración de la Clínica Tambre en Alicante desbordó todas las previsiones. Iván Villarejo

Alicante dio este jueves un paso decisivo para consolidarse como referente internacional en medicina reproductiva con la inauguración de la nueva sede de Clínica Tambre, un referente internacional en innovación científica.

El evento, celebrado en el complejo Panoramis Life & Business frente al Puerto Deportivo, reunió a más de 300 invitados en una cita que combinó ciencia, emoción y un marcado espíritu de ciudad.

A la cita acudieron autoridades como Sandra López Pomares, secretaria territorial de la Conselleria de Sanidad en la Provincia de Alicante, y Cristina Cutanda, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, que subrayaron el valor de este proyecto para la ciudad y para la Comunidad Valenciana.

Gracias a la sutileza de la música en directo y unas vistas impresionantes al puerto y al Castillo de Santa Bárbara, los invitados disfrutaron de un evento en el que cada detalle minuciosamente cuidado aportó alegría, cercanía y esperanza.

La jornada estuvo marcada por un momento simbólico: la presencia de Louise Joy Brown, la primera niña nacida por fecundación in vitro en 1978, quien ejerció de madrina de honor del acto.

Su participación puso en relieve el valor histórico y científico del proyecto: “No elegí ser la primera ‘bebé probeta’, pero con el tiempo entendí que mi vida representa esperanza para millones de familias. Hoy me enorgullece acompañar a Tambre, que ofrece a tantas mujeres y parejas la oportunidad de formar una familia”.

Enclave estratégico

Las autoridades alicantinas y de la Comunitat Valenciana no dudaron en resaltar la trascendencia de esta apertura.

La concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante destacó: “Más de 40 años de trabajo avalan esta clínica con prestigio internacional reconocido y pionera en múltiples campos dentro de la reproducción asistida”.

Cutanda subrayó asimismo la importancia de la llegada de Tambre para el posicionamiento de la ciudad: “Esta nueva apuesta por Alicante refuerza la posición de la ciudad como enclave estratégico para el desarrollo de proyectos empresariales de proyección internacional. Con esta apertura, la ciudad se consolida como referente internacional en medicina reproductiva y reafirma su prestigio como destino de turismo de salud”.

El equipo de la Clínica Tambre. Iván Villarejo

Relato personal

La CEO de Grupo Tambre, Inge Kormelink, aportó al acto una dimensión emotiva al vincular la misión de la clínica con su propia historia personal.

“Hoy inauguramos Tambre Alicante, un espacio nuevo que reafirma nuestra convicción: ayudar a dar vida, cambiar vidas, no solo de nuestros pacientes, sino también nuestras propias vidas. La exigencia médica solo tiene sentido cuando se une a la calidad humana”, señaló.

“Esta apertura supone una prolongación de lo que ya somos: un equipo que vibra con cada prueba de embarazo positiva, que acompaña en cada paso, que involucra con alma”, afirmó Inge Kormelink en su intervención.

Kormelink compartió una experiencia vital que la marcó desde la adolescencia: “A los 14 años un accidente afectó gravemente mi fertilidad y desde niña sabía que ser madre iba a ser más complicado, incluso imposible”.

Esa vivencia, explicó, le demostró que detrás de cada historia clínica hay mujeres y parejas que necesitan algo más que avances médicos: necesitan empatía, comprensión y acompañamiento cercano.

Su liderazgo ha sido decisivo en la proyección de Tambre desde 2018. Bajo su dirección, el grupo pasó de un momento de crisis estructural a convertirse en uno de los actores más sólidos del sector, reconocido internacionalmente por combinar innovación científica con un modelo de atención profundamente humano.

Clínica puntera

El nuevo centro de Clínica Tambre Alicante, con más de 2.000 metros cuadrados, se concibe como un espacio que reinterpreta el concepto de clínica tradicional, con salas de espera individuales para garantizar la privacidad de los pacientes.

Con un diseño orgánico y luminoso, cuenta con salas de espera individuales para garantizar la privacidad y laboratorios equipados con la última tecnología: incubadoras de sistemas time-lapse, inteligencia artificial aplicada a la selección embrionaria y avanzadas técnicas como Zymot-ICSI para la infertilidad masculina.

El doctor Abraham Zavala, coordinador médico en Alicante, destacó la vocación internacional del proyecto: “Aproximadamente el 70% de nuestros pacientes llegan de fuera. Muchos de ellos han pasado por cuatro tratamientos fallidos en otros centros. Sabemos que somos, en muchos casos, su última esperanza y asumimos esa responsabilidad personalizando al máximo cada proceso, en su idioma y con un equipo preparado para acompañarles”.

El grupo trabaja con seis unidades lingüísticas (castellano, inglés, francés, italiano, alemán y neerlandés) para garantizar la máxima personalización en la atención a sus pacientes y tiene previsto llegar a los 200 profesionales en la sede alicantina en 2030.

Turismo de salud y bienestar

La elección de Alicante, explicaron desde Tambre, responde a una combinación estratégica: ubicación mediterránea, aeropuerto con amplias conexiones internacionales y un entorno cada vez más reconocido en el ámbito de la salud y el bienestar.

La instalación en Panoramis Life & Business, con vistas al mar, aporta además un valor simbólico: el de integrar innovación médica y calidad de vida.

La llegada de Tambre genera también un impacto económico en la región, con la creación de empleo cualificado y la proyección internacional de Alicante como destino de turismo sanitario.

Sello internacional

El evento reunió a representantes institucionales, científicos, empresariales y de la sociedad civil: desde Sandra López Pomares, secretaria territorial de la Conselleria de Sanidad en la provincia, hasta el cónsul de Holanda, Erik de Dehaan, pasando por figuras del mundo cultural y deportivo como el pintor Alfonso Sánchez Luna y el exregatista olímpico Kiko Sánchez.

También, parte del equipo multidisciplinar de la clínica la directora médica del Grupo Tambre, Laura García de Miguel, la directora de laboratorios en Alicante, Leonor Ortega; el asesor científico, José Antonio Horcajadas. Así como el equipo directivo de Tambre formado por Stephanie Andúgar (directora de RRHH), Raquel Parrilla (directora de Calidad), Elena Infantes (directora Comercial), Susana Cortés (directora de Laboratorios), Alejandro de Castañeda (director Financiero) y Sergio Esquiva (director de Marketing).

No se perdieron la cita tampoco el jefe de división del Puerto de Alicante, Ignacio Campos;; la presidenta de la Asociación de la Prensa de la Provincia de Alicante, Rosalía Mayor; la catedrática del departamento de Biotecnología de la UA, María José Gómez Torres; el CEO de Veritas, Javier de Echevarría; representantes del Grupo Forti; el gerente de Lan Ingeniería, Carmelo Romero; las consultoras de Pons IP, Cristina Gilabert; las representantes de Willis, Macarena Manrique y María José Cabrera; el arquitecto de Clínica Tambre Alicante Alejandro Barrena; representantes de AEPA, su presidenta, Marcela Fernández y Carolina Martínez; del Círculo de Directivos, Senti Bernabeu, así como representantes de medios de comunicación.

En una jornada en la que se entrelazaron ciencia, emoción e historia, Alicante se proyectó al mundo como nuevo epicentro europeo de la fertilidad, reforzando así su papel emergente en el mapa del turismo de salud.