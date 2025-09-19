Alicante Gastronómica Solidaria, galardonada por ser "ejemplo de ayuda" con los pueblos afectados por la dana

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana ha clausurado su octavo congreso con la entrega del V Premio de Derecho Sanitario a la fundación Alicante Gastronómica Solidaria, por su "ejemplo de ayuda y vertebración" con las poblaciones afectadas por la dana de Valencia.

El presidente de la asociación, Carlos Fornes, ha entregado el galardón al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, junto al presidente y la directora de la fundación Alicante Gastronómica Solidaria, Jesús Navarro y Genma Amor, en el Auditorio del Colegio de Médicos de Alicante.

Fornes ha recordado a los galardonados en ediciones anteriores (la Confederación Salud Mental España, la Fundación Valenciana Rey Jaime I, la Fundación IVO y la Doctora María Isabel Moya, vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos) como ejemplo de "compromiso con la defensa de los profesionales sanitarios de la Comunitat Valenciana y, por extensión, la defensa y ayuda a toda la sociedad".

Precisamente en este año marcado por las trágicas consecuencias de la dana de Valencia, el presidente de la ADSCV ha explicado que desde la asociación se ha querido reconocer el trabajo de los miles de voluntarios y voluntarias anónimos que demostraron "un comportamiento ejemplar".

Al respecto, ha dicho que las personas que actuaron desinteresadamente apoyaron a empresas y particulares afectados por las inundaciones, y les ayudaron a recuperar viviendas, comercios, centros de salud, farmacias y clínicas privadas.

Por estas razones, la ADSCV ha elegido a Alicante Gastronómica Solidaria para su V Premio. A juicio de la entidad, la asociación alicantina fue "una de las primeras en trasladar sus recursos a la llamada zona cero de la dana".

Desde el pasado mes de enero, ha asegurado que Alicante Gastronómica Solidaria estuvo cocinando y repartiendo menús diarios de comida caliente, y fue quien organizó la cabalgata de los Reyes Magos en las poblaciones de Llocnou de la Corona, Sedaví, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Catarroja y Albal.

Sin control de Pseudoterapias

"Si en el acto inaugural demandamos a las administraciones afrontar los retos de la Salud sin fronteras ni ideologías, hoy queremos concluirlo alertando de los abusos que se están produciendo en la era de la Salud Digital", ha recordado Fornes en la clausura del congreso, quien ha reclamado la necesidad de "actualizar la legislación para perseguir" estos abusos.

En este sentido, el presidente de la ADSCV alertó sobre el riesgo que supone la promoción encubierta o la venta indiscriminada de servicios o productos pseudosanitarios en Internet, tanto para la Salud de las personas como para el futuro de las profesiones sanitarias tituladas.

De esta manera, los expertos en derecho sociosanitario reunidos en Alicante este viernes han pedido al Gobierno que impulse el Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, que se aprobó en 2018 "para evitar la publicidad engañosa y garantizar que todas las actividades sanitarias se realicen por profesionales que dispongan de la titulación oficiales".