Abre en Alicante la prestigiosa clínica de fertilidad Tambre, con la tecnología más avanzada para los casos más complejos

"Especialistas en casos de fertilidad muy complejos con la tecnología más puntera". Ese es el éxito de la clínica Tambre en Madrid, con 47 años de historia, que ahora se exporta también a Alicante, todo un "hub" internacional sanitario de primer nivel accesible a público de todo el mundo por la gran cantidad de conexiones de su aeropuerto y un clima único que favorecerá la estancia prolongada para los tratamientos.

La CEO de Tambre, Inge Kormelink, ha presentado esta mañana su clínica en Panoramis unas horas antes de la inauguración oficial, con la primera niña FIV, Louise Joy Brown como madrina de honor.Kormelink ha destacado que Alicante es un lugar estratégico para la expansión de Tambre, especializada en los casos más complejos de fertilidad a través de la tecnología más avanzada y con una tasa de éxito en embarazos superior a la de la media nacional.

Lauise Joy Brown e Inge Kormelink. Iván Villarejo

En cualquier caso, los impulsores de la expansión aseguran que lo más importante no serán los 500 pacientes atendidos al año ni los 200 puestos de trabajo creados en la ciudad (especialistas en ginecología, embriología, inmunología, urología, psicología, enfermería y áreas de soporte).

Para ello, lo más destacado es que con una inversión de 6 millones de euros, Tambre siempre acompañará al paciente con la calidad humana y el seguimiento personalizado que requieren los casos de fertilidad.

La directora médica de las clínicas en España, Laura García de Miguel, ha explicado que los problemas de fertilidad y el principal reto de la reproducción asistida se encuentran en la edad a la que las mujeres se enfrentan al embarazo, por encima de los 32 años en España, lo que provoca que el 10% de los niños nacidos lo hagan con madres que superan los 40 años.

Laura García de Miguel. Iván Villarejo

"Nos enfocamos en casos complejos. Recibimos pacientes de todo el mundo, enfocados en el fallo implantacional, la baja reserva ovárica o la endometriosis. Gracias a la última tecnología en IA podemos saber cuál es el mejor embrión para una fertilidad viable", ha añadido García de Miguel.

Por su parte, el director médico de la sede de Alicante, Abraham Zavala, ha remarcado que el objetivo es la "precisión diagnóstica y el acompañamiento al paciente a través de la tecnología más innovadora".

La nueva clínica

La nueva sede cuenta con tecnología de vanguardia como sistemas de selección embrionaria a través de inteligencia artificial, ecógrafos 3D, incubadoras de última generación y técnicas pioneras en diagnóstico y tratamiento de infertilidad compleja.

Abraham Zavala, coordinador médico de Tambre Alicante. Iván Villarejo

Especializada en baja reserva ovárica, fallos de implantación, abortos de repetición, endometriosis, factores inmunitarios, alteraciones genéticas y factores masculinos severos, entre otros, la clínica realiza tratamientos como fecundación in vitro (FIV), la ovodonación, la vitrificación de óvulos y embriones, y técnicas de selección espermática como ZyMot-ICSI.

Además, la doctora Laura García de Miguel ha explicado que la clínica alicantina también promoverá un programa de vitrificación de óvulos para preservar la fertilidad, concienciando a la sociedad en la posibilidad de reservar óvulos cuando las mujeres todavía son fértiles para cuando tomen la decisión personal de ser madres.