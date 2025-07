Dos médicos alicantinos entre los cofundadores de GEMA, una plataforma de IA clínica para facultativos y pacientes

Dos médicos alicantinos, la nefróloga María Martínez Villaescusa y el dermatólogo Ángel Aguado-García, son cofundadores del proyecto GEMA, una plataforma de inteligencia artificial clínica desarrollada por médicos para médicos que al mismo tiempo acompaña al paciente tras la consulta como una herramienta segura, personalizada y eficaz que complementa la labor esencial de los facultativos.

Sobre la base de que la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que muchas personas se relacionan con su salud disparando el uso de buscadores y asistentes digitales para resolver dudas médicas, tanto antes como después de acudir a consulta, los profesionales sanitarios se enfrentan a nuevos retos contra la desinformación, diagnósticos confusos o abandono de tratamientos médicos.

Para evitar los efectos perversos del mal uso de las nuevas tecnologías, un equipo de facultativos ha creado la plataforma GEMA. "Sabemos que los pacientes siguen teniendo dudas cuando salen de la consulta. Esta tecnología les ofrece apoyo continuo, con la tranquilidad de que las respuestas están validadas por su propio médico”, apunta María Martínez Villaescusa.

La nefróloga, experta en nutrición clínica y salud hormonal femenina explica que el proyecto es "una nueva forma de estar presente” porque permite que cada médico cree su propio agente de inteligencia artificial, entrenado con su conocimiento, estilo y protocolos.

Este agente solo se activa tras un diagnóstico real y acompaña al paciente durante su tratamiento o entre consultas, resolviendo dudas, monitorizando síntomas y avisando al profesional si detecta algo relevante.

Por esta razón, cada paciente cuenta con un agente único, adaptado a su historial clínico, su evolución y sus necesidades. Y su médico puede configurar cómo debe comunicarse el asistente, qué temas debe abordar y en qué casos debe alertar.

Uno de los aspectos más relevantes de esta herramienta, cuyo objetivo es que los médicos lleguen en la relación con sus pacientes adonde antes no llegaban, es que ha sido concebida por médicos para médicos, lo que garantiza una visión clínica desde el origen. Cada agente de inteligencia artificial se entrena con el conocimiento del propio médico, lo que permite ofrecer respuestas alineadas con su criterio profesional, su tono y sus protocolos.

GEMA no diagnostica ni sustituye al profesional, sino que se activa exclusivamente tras una consulta médica, para acompañar al paciente durante su tratamiento. Además, está diseñada para integrarse fácilmente con plataformas de historia clínica, dispositivos de seguimiento y otras herramientas digitales del ecosistema sanitario.

El resultado es una solución segura, personalizada y profesional, que mejora la atención sin perder el vínculo humano entre médico y paciente. “Existen ya múltiples soluciones de IA que asumen tareas tradicionalmente médicas. El reemplazo en procesos repetitivos o analíticos es imparable, y la evolución tecnológica tiende, inevitablemente, a reducir el contacto entre médico y paciente. GEMA propone justo lo contrario: usar la tecnología para ampliar ese contacto y acercar al médico al día a día del paciente. Es como un Chat GPT a tu medida, creado y supervisado en todo momento por tu médico”, afirma Francisco Gago, CEO y cofundador de GEMA.

Más de 50 médicos usuarios

Más de 50 de médicos en España ya han creado su propio asistente virtual gracias a GEMA. Son profesionales de distintas especialidades que han decidido integrar la inteligencia artificial en su práctica clínica con el objetivo de mejorar el servicio a sus pacientes, estar más cerca y obtener información útil incluso fuera de la consulta.

En un contexto en el que la transformación digital en salud es imparable, todos estos profesionales comparten una misma visión: la modernización de la práctica sanitaria no puede suponer dejar a los pacientes en manos de soluciones impersonales o no supervisadas. Para ellos, la IA debe estar al servicio del profesional, nunca en su lugar.

Sergi Godía, médico de familia con una sólida trayectoria en medicina integrativa, asegura que “muchas veces los pacientes tienen dudas o miedos cuando salen de la consulta y nosotros ya no estamos ahí. No porque no queramos, sino porque no tenemos tiempo o herramientas para acompañarlo. Ahora, tengo acceso a más información, a preocupaciones que antes pasaban desapercibidas”.

Por su parte, la doctora María Porriño, especializada en cirugía dermatológica oncológica, destaca que esta tecnología le “permite acompañar al paciente y ampliar el contenido de la consulta”.

El doctor José María Franco Góngora, referente nacional en cirugía plástica, asegura que GEMA “explica mis protocolos pre y post cirugía. No me sustituye a mí, sino al papel. Responde como yo lo haría”.

Con más de 1.000 pacientes acompañados, en proceso de expansión internacional y búsqueda de inversión para reforzar los procesos de venta y onboarding, GEMA demuestra que la IA puede utilizarse para reforzar el vínculo médico-paciente, no para debilitarlo. Su propuesta combina tecnología, criterio clínico y personalización para que cada paciente se sienta acompañado de manera cercana y humana.