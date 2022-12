El conseller de Sanidad dice que no puede imponer el valenciano a los médicos porque no tiene bastantes

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha indicado este jueves que "es posible" que pueda ser modificado el borrador del baremo de méritos para la consolidación de plazas en la sanidad pública, que incluye que el valenciano sea un requisito imprescindible para poder ejercer en la Comunidad Valenciana.

El principal motivo, según ha reconocido, es que faltan profesionales. Aunque ha tachado de "absolutamente imprescindible" conocer esta lengua "para atender a una población importantísima de la Comunidad Valenciana que tiene derecho a que nos entendamos", hay "multitud de motivos" para que no sea un requisito.

Uno de ellos es que, debido al déficit de sanitarios en algunas especialidades, "necesitamos profesionales que vienen de un área que es exclusivamente castellanoparlante", ha dicho. "Es probable que en el futuro, si la situación cambia, el Gobierno adopte otras decisiones, pero en el momento actual mi opinión es que debe ser un mérito bien valorado por la sociedad y no un requisito imprescindible", ha concluido.

De hecho, y tal como desveló EL ESPAÑOL, la Comunidad Valenciana tiene un importante problema a la hora de retener el talento médico. El 37 % de los facultativos que hacen el MIR en la Comunidad Valenciana no se quedan en el sistema de salud público de la región cuando completan su formación, según los datos que maneja la Conselleria de Sanidad correspondientes al periodo entre enero y julio de este año.

En concreto, solo 369 de los 584 profesionales que han completado el MIR en esos siete meses han decidido (o podido) continuar en hospitales valencianos.

Rechazo del Colegio de Médicos

Mínguez de ha pronunciado en estos términos tras ser preguntado por los periodistas por el rechazo expresado este miércoles por la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia a que el valenciano puntúe más que una tesis doctoral.

"Aquello que conocéis fue un borrador y se está analizando y es susceptible de poder ser modificado. Lo sacaremos en breve y lo vais a observar", ha dicho Minguez, quien ha insistido en que es "posible" que haya una modificación.

El conseller ha señalado que ya expresó su postura en las Cortes y es que en el momento actual "el valenciano debe ser un mérito bien valorado por la sociedad y no un requisito imprescindible para tener una plaza sanitaria".

Por su parte, la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha asegurado que no hay plan alguno de requisito lingüístico para la sanidad y que el acuerdo adoptado por su departamento y el de Educación en noviembre sobre capacitación lingüística es el que se presentó y "no se habló de nada más".



La consellera ha señalado que quizá a título particular el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, tendrá "eso en mente", en referencia al anuncio realizado por este sobre el requisito lingüístico para sanidad en la próxima legislatura.

"El acuerdo que adoptamos la Conselleria de Justicia y la de Educación fue el que presentamos, no se habló de nada más, y le aseguro que lo que se acordó fue la hoja de ruta presentada para el próximo semestre, la aprobación de los dos decretos para la implantación de la capacitación lingüística, de acuerdo con los niveles que se certifican en educación", ha manifestado para añadir que "en absoluto" se ha hablado de un plan para sanidad.





