La Generalitat vuelve a hinchar las cuentas con inversiones sanitarias que datan de 2019: 179 millones

Año electoral, presupuestos autonómicos de corte electoralista. El borrador de las cuentas autonómicas del Gobierno Botánico (PSPV-Compromís-Unidas Podemos) ha actualizado obras sin ejecutar en toda la legislatura en materia de infraestructuras sanitarias por valor de 179,6 millones de euros. Inversiones que en algunos casos se remontan a 2016, primer año del Ejecutivo de Ximo Puig.

En concreto se trata de inversiones en centros de salud y actuaciones en hospitales de toda la Comunidad que se van actualizando año tras año en el papel, pero que no avanzan y para las cuales es necesario volver a incluirlas en los presupuestos del ejercicio siguiente. De hecho, solo se ha ejecutado un 15% (45,8 millones) de los 300 millones prometidos en 2022.

Y es que ya en 2019, cuando el Botánico revalidó la presidencia de la Generalitat Valenciana, había 13 nuevos centros de salud, 7 rehabilitaciones en los mismos que hoy siguen estando, entre ellos la construcción de dos hospitales nuevos y la reforma de otros 10 por valor de esos 179,6 millones de euros.

[Sanidad incluye en 2022 inversiones no ejecutadas que datan de 2016, el primer año del 'Botánico']

Se trata de hospitales como el de Ontinyent o la Fe de Campanar, pero también los tres centros de salud prometidos por la anterior consellera de Sanidad para la ciudad de Alicante de los que tendrá que dar cuentas Ana Barceló en unos meses como candidata socialista a la Alcaldía de Alicante: Garbinet, Condomina y Pau II.

No obstante, el PSOE podrá esgrimir que para el del Garbinet ya hay licitación de las obras, el del PAU dos ya están en fase de redacción del proyecto, y el de la Playa de San Juan (Condomina) no se sabe nada por el momento. En suma, se han iniciado aunque no se hayan construido en estos cuatro años. Como el del Rincón de Loix en Benidorm, con las obras licitadas según anunció la Generalitat el pasado mes de abril.

Así, el 62,79% de las inversiones en Sanidad en el borrador del Presupuestos autonómicos de 2023 ya viene del inicio de la legislatura del Botánico, con 31 millones prometidos para nuevos centros de salud en toda la Comunidad, 11 millones para la rehabilitación de estos consultorios, 27 millones para la construcción de nuevos hospitales y 110 millones para la rehabilitación de hospitales que se han quedado antiguos.

[Cs Alicante denuncia "la dejadez" del Consell en la construcción de centros de salud]

Según el diputado autonómico del PP, José Juan Zaplana,"volvemos a ser espectadores de un nuevo ejercicio del Gobierno de Puig para hinchar los presupuestos en año electoral. Pan para hoy y hambre para mañana cuando la prioridad hoy es la asistencia a los ciudadanos".

"Ya lo hicieron en 2019 y vuelven a hacerlo en 2023, pero con las mismas obras que no han hecho en todo este tiempo, parece que tienen asumido que van a perder las elecciones y todo hace pensar que utilizarán el pretexto de afirmar que lo han dejado todo preparado para quien les suceda. Pero poner una inversión en presupuestos dista mucho que se convierta en realidad, a los hechos me remito”, añadió el diputado popular.

Sigue los temas que te interesan