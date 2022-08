El orgasmo femenino se 'estimula' en El Campello: "Hay mujeres que aún no saben si lo han tenido"

Más de 200 participantes, en su mayoría mujeres, han pasado durante la tarde de este lunes por el estand que la empresa Diversual.com -radicada en Alicante y especializada en diseño y distribución de juguetes eróticos- ha montado en la Playa de Muchavista de El Campello, junto al chiringuito ‘Karamba’.

El objetivo último no era otro que el de normalizar la sexualidad de la mujer con motivo del Día del Orgasmo Femenino que se celebró este pasado 8 de agosto y, a juicio de cómo se ha desarrollado el acto, se ha conseguido.

Así se explica la vagina gigante que la organización había colocado junto al escenario y que sirvió a los asistentes para fotografiarse con ella, pudiendo asomar la cara a la altura del clítoris. O también los numerosos juguetes eróticos expuestos para que curiosas y posibles compradoras preguntaran por ellos.

El punto de sexualidad.

Porque, de eso se trataba, de preguntar, como bien lo saben las dos sexólogas de la Academia Diversual que han estado resolviendo consultas en el 'Punto informativo de sexualidad gratuita', Maria Lenka y Rosa Navarro.

"Se han acercado mucho a preguntar por los tipos de juguetes que existen, cuáles son los más precisas para estimular el clítoris y juguetes para usar en pareja", responde la también psicóloga Navarro.

En esta playa han sido sobre todo las chicas jóvenes, entre 18 y 40 años, las que más curiosidad han mostrado, "aunque también nos han llegado de 45 y de 50". Coincide esta mayor afluencia, reconoce Navarro, con el rango de edad de las chicas que han venido recibiendo "un poco más de educación sexual, por lo que se muestran más abiertas a los juguetes".

A su vez, esta experta de Diversual quiere desmitificar que, aunque esta actividad haya tenido lugar en verano, sea la época del año con más lívido. "Eso depende de si estás más relajada", apostilla.

También considera como "muy importante" desterrar que las mujeres tienen mucha dificultad a la hora de llegar al orgasmo, como falsamente se cree, o que no llegan tan pronto como los hombres, "es una predisposición sexual del cuerpo", aclara.

Como asegura que le han reconocido, le han llegado "mujeres de mucha edad que no saben diferenciar qué es un orgasmo y no saben si lo han tenido". "Esto se explica por el tabú que existe hacia sexualidad femenina y ese desconocimiento de cómo reacciona el cuerpo" porque, de hecho, "muchas no saben diferenciar nociones básicas de su cuerpo como las partes de la vulva".

Rosa Navarro también reconoce que las consultas le llegan de menores de edad, lo cual denota un problema. "La sexualidad es un tema que deberían haberlo tratado en sus casas y en la escuela dese el principio", sostiene. "Que los padres crean que si no hablan de masturbación sus hijas o hijas no lo van a hacer es un error", añade.

"La premisa es hablarlo con ellos desde la naturalidad y desde el principio, introduciéndolo en conversaciones y no esperar a que tenga una edad para tener esa charla porque entonces, seguramente ya lo habrán probado por su cuenta mucho antes", concluye.

Lectura del manifiesto

En el acto de este lunes también ha tenido lugar la lectura de un manifiesto muy reivindicativo sobre el orgasmo femenino, a cargo de Ana Escudera, directora de comunicación de Diversual.

El momento del discurso.

"Estamos aquí para celebrar el día Internacional del Orgasmo femenino pero ¿Por qué hay que celebrarlo? Sobre este día se escucha de todo. Cosas como 'vaya tontería es esa, ya no saben qué inventar…' o 'esto de la revolución sexual se nos esta yendo de las manos' e incluso 'y entonces, ¿por qué no existe un día del orgasmo masculino?'", avanzaba al principio.

Tras desterrar los principales mitos sobre el orgasmo, Escudera ha recordado algunas de las conclusiones principales de un estudio realizado a casi 5.000 mujeres, del que se ha hecho eco este medio.

"Con los datos en la mano, claramente se ve que aún queda mucho por hacer. El primer paso, tomar conciencia, el segundo deshacernos de creencias y pensamientos erróneos y el tercero contribuir para que más personas puedan hacer lo mismo. Y en todo esto, tener buena educación sexual es la clave y este evento, este estudio y esta celebración, es nuestro humilde granito de arena para que las cosas sigan cambiando", ha concluido.

