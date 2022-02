Eva Suárez, presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría: "La vacunación infantil no ha salido bien"

Eva Suárez Vicent accedió al cargo de la presidencia de la Sociedad Valenciana de Pediatría en junio de 2021 "y no lo imaginaba tan movidito" como está siendo, confiesa, sobre todo con la saturación que ha traído la sexta ola de Covid en la que "no ha ayudado" la que a su juicio está siendo una "mala gestión" de la consellera de Sanidad Ana Barceló.

Cómo llevan el colapso en atención primaria y la falta de sustitutos ante el aumento de contagios.

Los contagios parecen que están empezando a bajar desde el jueves o viernes, que hemos notado menos presión asistencial. Y con los sustitutos seguimos igual, no los hemos visto por ningún lado.

Cómo valoran la vacunación infantil en la que sigue inmersa la Comunitat.

Pensamos que no fue ni el mejor momento ni las formas para hacerlo porque muchos niños han estado confinados y otros muchos han pasado el Covid, por lo que, mientras nosotros estábamos en la sexta ola, hemos tenido que cerrar consultas. Y claro, ir a los colegios a vacunar a medio gas, pues no es reconfortante porque hemos hecho un esfuerzo muy grande y al final el proceso no ha salido bien.

¿En qué sentido?

No era el momento porque ha sido en plena sexta ola, la que más ha fastidiado a los niños y aquí teníamos mucho trabajo, por lo que no era para cerrar la consulta e irte a vacunar. Sin sustitutos, el trabajo lo han tenido que hacer los compañeros que se han quedado. Cuando la consellera anunció la vacunación, en los centros de salud estábamos en la sexta ola y se lo dejamos clarito en las reuniones.

¿Está primando Sanidad los criterios economicistas frente a los sanitarios?

Sí, totalmente. Lo hemos visto en los confinamientos con 7 días, con muchos adultos que se han hecho el test el último día y seguían dando positivo. O sea, en blanco y en botella.

"Tanta prisa por vacunar ha aumentado la desconfianza en los padres y profesionales"

Con más del 60% de la población infantil de la Comunidad Valenciana vacunada, es una cobertura bastante inferior a la de la población adulta. ¿A qué cree que obedece?

Pues a la convergencia de los factores mencionados, como que la consellera anunció la vacunación el 9 de diciembre, en plena sexta ola, y los padres no tuvieron tiempo ni forma de hacernos las preguntas sobre la vacunación en solo dos días, que incluía presentar el consentimiento. O dicho de otro modo, tanta prisa por vacunar ha aumentado la desconfianza en los padres y profesionales, y mira que los pediatras somos provacunas, pero no son las formas.

¿Cómo hubiese sido mejor?

Lo lógico hubiera sido vacunar a los niños de riesgo en Navidad, pero no a los sanos, y realizar una campaña de vacunación después de fiestas según estuviera la sexta ola y todo planificado con los profesionales de la sanidad y de la educación, pero no han contado con nadie. Y así nos ha ido, así de mal. Al final, cuando hemos ido a vacunar después de Navidad, los colegios han estado medio vacíos por la cantidad de niños contagiados y confinados.

Pero ¿tiene sentido vacunar a la población infantil si no representan colectivo de riesgo para el covid?

Para mí sí lo tiene; no es para correr, ya lo he dicho, pero sí que los niños pueden tener covid persistente; pueden tener una complicación que se llama 'síndrome inflamatorio multisistémico' después de haber pasado el covid; también a nivel psicológico la concatenación de confinamientos. Y luego hay que tener en cuenta la población vulnerable, que hay muchos niños que la única comida que hacen es en el colegio y que no todos los niños pueden hacer telecolegio y si sufren un confinamiento detrás de otro, esto les afecta. Yo soy de la opinión de que, de todo lo que hay vacuna, yo se la pongo a mis hijos. Es que yo me sentaría fatal si a mi hijo le pasa algo por no haberle puesto la vacuna.

¿Qué le dicen a esos padres que recuerdan que en países como Noruega o Reino Unido no se aconseja la vacunación infantil?

Cada país hace sus recomendaciones. En muchos países las vacunas se pagan y las coberturas vacunales no son tan buenas y en otros, sobre todo de Europa, no hay pediatras de Atención primaria, con lo cual no hay nadie que se dedique específicamente a los niños, por lo que es más fácil desconocer su situación real. Y otra cosa, los niños pasan mucho tiempo con los abuelitos y yo a mis padres también los quiero proteger con protección colectiva, no solo individual.

¿Desde cuándo reclaman una mejor comunicación con la consellería de Sanidad? Lo último que hemos sabido es que, junto con otras sociedades, se han negado a participar en la presentación del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023.

Nosotros, en diciembre de 2018, propusimos una recogida de firmas porque no nos llamaban para nada desde conselleria. Desde entonces nos llamaron, empezamos a hacer unas reuniones una vez al mes, empezamos a hacer una serie de documentos les dejamos el trabajo hecho. Con la pandemia se paralizó todo y al final nos hemos dado cuenta de que a lo único que responden es a las notas de prensa. No cuentan con nosotros para nada, ni para hacer el Marco Estratégico, ni para hacer el Plan de vacunación, para nada.

¿A su juicio, Ana Barceló debería seguir en la conselleria de Sanidad?

No, pedimos su dimisión por lo que hemos contado y por las sentencias de protección a los sanitarios, que tiene tres en Alicante y otros con mucho menos se han ido a sus casas. Recordemos que Camps se fue a su casa por tres trajes y esta mujer no tiene vergüenza, ni la conoce.

