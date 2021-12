El hospital Quirónsalud Valencia, especialistas en partos humanizados, seguros y 'respetados'

El hospital Quirónsalud Valencia cuenta con todos los servicios necesarios para las mujeres con deseo gestacional y para las propias gestantes: la Unidad de Reproducción Asistida para aquellas que requieran un estudio/yo un tratamiento de fertilidad, la Unidad de Diagnóstico Prenatal para el seguimiento del embarazo con ecógrafos de alta resolución y la Unidad de Atención al Parto.

Sus ginecólogos y las matronas trabajan en equipo para ofrecer un parto respetado, natural y humanizado siendo ese nuestro signo de identidad, y por supuesto, bajo las medidas de seguridad protocolarias.

Además, la Unidad de Atención al Parto cuenta con una UCI neonatal y pediátrica de puertas abiertas, lo que permite a los padres estar en constante contacto con su hijo y favorecer que los progenitores se impliquen en sus cuidados desde un primer momento y que el paso por la UCI sea el más humanizado y familiar posible.

El Servicio de Ginecología y Obstetricia presta una atención de urgencias presenciales veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año. Está formado por un grupo de profesionales de prestigio que trabajan de forma coordinada, cuyo objetivo principal es la salud y el bienestar de la mujer, la familia y su bebé. Para ello colabora con el resto de unidades de manera completa, en el que se practica el parto humanizado por encima de todo y se ofrece, además, la posibilidad de un personalizado por convencimiento de todo el personal.

El equipo cuenta con la colaboración de matronas especializadas para ofrecer una atención personalizada y exclusiva durante todo el proceso del parto. Ellas establecen una relación de complicidad y confianza con la futura mamá estableciendo una comunicación continua desde la semana treinta y cuatro resolviendo cualquier duda que les pueda surgir, además de acompañarla en todo el proceso de dilatación, parto y puerperio.

El Hospital Quirónsalud cuenta además con un equipo de matronas encargadas de la

preparación a la crianza que, durante ocho semanas, intentará disminuir posibles miedos y aumentar la autoestima para afrontar este hermoso reto trabajando todos los aspectos físicos y psicológicos fundamentales para este crucial momento.

El propósito de la Unidad de Atención al Parto es naturalizar y humanizar el momento de dar a luz así como la atención neonatal precoz, intentando hacer muy partícipes tanto a la pareja como por supuesto a la madre y evitar cualquier intervencionismo innecesario dentro de las medidas de seguridad adecuadas. Por ello tenemos un índice de cesáreas a justado a indicación estrictamente necesario.

Family Room

En la UCI Neonatal y Pediátrica del Quirónsalud Valencia los padres y familiares tienen la posibilidad de acceso las 24 horas del día, permitiendo que los pequeños estén acompañados en todo momento. Esto, además, favorece que los progenitores se impliquen en los cuidados, haciendo que el paso por la UCI neonatal sea lo más humanizado posible. También, en el Hospital Quirónsalud Valencia dispone de la posibilidad de tener una habitación “Madre Hijo” en la UCI, la denominada “Family Room”.

Los beneficios de las UCI de puertas abiertas son innumerables y algunos tan importantes como una mayor estabilidad en las constantes vitales y un mejor desarrollo cerebral. Está demostrado que la implicación de los padres en los cuidados de su hijo prematuro disminuye la duración de su estancia hospitalaria, mejora el bienestar de paciente y mejora las tasas de lactancia materna.

Por otro lado, es el único centro español distinguido por la prestigiosa Asociación Internacional de Consultores de Lactancia e IBCLCE por su excelencia en el cuidado y la divulgación de la lactancia materna.

Esta unidad ofrece sus servicios durante el embarazo para evaluar y proporcionar información acerca de cómo iniciar correctamente la lactancia materna. Además, es la encargada de la asistencia a la familia tras el parto para ayudarles a alcanzar una lactancia correcta, proporcionando información exacta y continuando hasta que el bebé finalice su etapa lactante.

Respeto, el valor fundamental

El doctor José Enrique Martín, jefe del servicio de Ginecología Obstetricia de Quirónsalud Valencia, expone los valores prioritarios con los que trabaja el centro: el "parto respetado",

Según Martín, el respeto es un valor que "permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos". En este sentido, el embarazo normal "no es una enfermedad. Es un proceso fisiológico que en la mayoría de las ocasiones ocurre sin incidencias, se ha convertido en un proceso médico de alta tecnología, que casi siempre ocurre en paritorios de grandes hospitales, con un equipo sanitario multidisciplinar compuesto por obstetra, matrona, anestesista, pediatra, etc".

En este contexto, el doctor señala el proceso natural del parto a veces "se ve alterado por intervenciones innecesarias, las cuales conducen a un incremento del número de partos por cesárea, partos instrumentados, episiotomías y, en general a una pérdida del nivel de satisfacción de las mujeres embarazadas y sus parejas en gran parte debido a una sensación de pérdida de control".

Por eso, "es perfectamente posible conseguir que durante el proceso del parto se reduzcan el número de intervenciones médicas a aquellas que sean verdaderamente necesarias para mantener la seguridad de la madre y el feto en el ámbito asistencial (hospital, casa de partos, domicilio de la gestante) que cada situación requiera.

Los conceptos de parto natural, parto mínimamente intervenido, respeto a los tiempos del parto y a los deseos de la mujer y su pareja, así como permitir que el parto ocurra en un ambiente natural no medicalizado no son arcaicos y retrógrados, al contrario, son conceptos de obstetricia moderna. Están basados en evidencia científica y están siendo aplicados con éxito en países desarrollados.

Martín expone que, de este modo, "el obstetra debe realizar una valoración continua del embarazo y el parto y asignar un nivel de riesgo adecuado en cada momento. Esto ayuda a decidir dónde conducir el parto y el nivel de supervisión necesario". "Conseguir un parto respetado depende más de la filosofía y mentalidad del profesional que atiende que del lugar donde el parto se desarrolle”

La mujer debería estar acompañada por la persona de su elección. Podrá utilizar su propia ropa o poner música suave y si la seguridad del parto lo permite, tomar alimentos y moverse por la habitación. Podrá adoptar la postura que le sea más cómoda. Existen camas multiposición, específicas para la dilatación y el parto.

Además, para el alivio del dolor con el oportuno asesoramiento profesional, se puede elegir entre diversas opciones: analgesia epidural, intravenosa o inhalatoria, así como otras alternativas no farmacológicas (bañera, balones, etc.)

En Quirónsalud Valencia se aseguran de que no se administren enemas ni se rasure el periné. No se romperá la bolsa de las aguas de forma rutinaria. La Oxitocina se administrará únicamente ante la ausencia de contracciones adecuadas, tras informar a la mujer de su necesidad. Cuando se precisa medicación, se informa previamente y no se administra sin consentimiento expreso.

Además, se favorece la micción espontánea, evitando si es posible el sondaje vesical. Y el control del bienestar fetal se lleva a cabo mediante la detección de los latidos del corazón fetal.

A tiempo, no se realiza episiotomía de forma rutinaria. La sección del cordón umbilical, si todo se desarrolla con normalidad, se realizará de forma tardía. El recién nacido se mantendrá en contacto piel con piel con la madre. La reanimación básica y la identificación del bebé se realizan en la propia habitación, estando la madre presente y tras su consentimiento.

Libre elección

El doctor Martín explica que "si no hay riesgos para la salud de la madre o el bebé, la embarazada tiene derecho a decidir cómo quiere que sea su parto y la mejor forma de lograrlo es presentando el Plan de parto".

Un plan de parto es un documento mediante el cual la mujer embarazada expresa por escrito sus preferencias, necesidades, deseos y expectativas sobre el proceso del parto y el nacimiento.

Y disponer de esta información por escrito es de gran ayuda para el equipo profesional que atiende el parto. Facilita la comprensión del proceso y la participación activa tanto de la mujer como de su acompañante.

"El personal crea un entorno de respeto y tranquilidad, permitiendo que la mujer se sienta “empoderada” como protagonista e incentiva a la mujer a confiar en su cuerpo y su capacidad natural de dar a luz", asegura el jefe de Servicio.

Al reducirse el nivel de intervención, se realizan menos cesáreas, menor número de partos instrumentados con fórceps y ventosas. También se reduce el número de sangrados postparto y el daño perineal, incluyendo desgarros y/o episiotomías. El periodo de recuperación es mucho más rápido y el bebé tiene una mejor oxigenación general y cerebral.

No obstante, ante la presencia de complicaciones en el curso del parto, desde el hospital Quirónsalud Valencia se requeriría la presencia del obstetra para así valorar la necesidad de realizar algún procedimiento obstétrico, incluyendo cesáreas o partos instrumentados. Además, tras la consecución del parto en un ámbito hospitalario, casi siempre se requiere la presencia de un pediatra para valorar el bienestar fetal.

