La Comunidad Valenciana pondrá zonas de vacunación cerca de los estadios para "convencer" a los rezagados

La Generalitat Valenciana instalará este fin de semana puntos de vacunación en los entornos de los estadios de fútbol como experiencia piloto para tratar de convencer de que se vacunen contra la Covid-19 a aquellas personas que todavía no lo han hecho.



Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha concretado que uno de esos puntos estará en el entorno de Mestalla, donde el domingo juegan el Valencia y el Real Madrid.



Se trata, ha dicho, de una experiencia para ver si se puede "conseguir que las personas que aún no han ido a vacunarse vayan y sepan que contribuyen a su propia seguridad y a la del resto de ciudadanos".



Puig ha destacado que las personas no vacunadas son las que más están sufriendo en este momento la enfermedad, y ha asegurado que de no ser por la vacunación, esta ola de la pandemia "hubiera sido la más mortífera de todas", pues la variante delta "tiene un nivel de contagio altísimo y hubiera sido terrible sin las vacunas".



Ha defendido el gran éxito de la ciencia que han supuesto estas vacunas, y ha abogado por "apretar el acelerador" para que todas las personas cuenten con inmunización frente al virus.



Ximo Puig ha recordado que el 86 % de las personas que pueden ser vacunadas en la Comunidad Valenciana tiene la pauta completa, pero ha insistido en la importancia de "acelerar proceso al máximo".



El presidente también ha dicho que en estos momentos su única prioridad es la superación de la pandemia, y que no está ni en la mesa, ni en sus pensamientos ni en sus sueños un adelanto electoral.

Más de cuatro millones de personas

La Comunidad Valenciana superó este jueves los cuatro millones de personas con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. El total de población a vacunar (mayores de 12 años) asciende a casi cinco millones.

Además, en estos momentos, cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; la monodosis de Janssen y una dosis de cualquier vacuna en las personas con antecedentes de haber pasado la Covid) 3.853.306 personas, cifra que representa el 86,13% de la población vacunable.

Las cifras de la región se han alcanzado después de un proceso de vacunación en el que ha estado de manera invariable por debajo de la media española, e incluso en algunas semanas a la cola del país en cuanto al suministro de dosis en población menor de 40 años.

