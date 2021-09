Sanidad retrasa 2 horas la apertura de los Puntos de Atención Continuada de las grandes ciudades

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública"ha retrasado la apertura" de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de las 15 a las 17 horas de ciudades como Valencia, Castellón, Elche y Alicante.

Se trata de la última denuncia del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESMCV) sobre este tipo de servicio, conocido como de urgencias extrahospitalarias, es decir, aquellas urgencias que tienen lugar fuera de horario de funcionamiento del centro de salud.

Como recuerda este sindicato, antes de la crisis sanitaria derivada de la pandemia, este servicio médico estaba disponible desde dos horas antes, por lo que denuncian que se ha recortado el tiempo de prestación de servicio de estos dispositivos, lo que acaba derivando en "una sobrecarga con ello a los médicos y pediatras de Atención Primaria".

Con este "gesto", señala CESMCV, la Conselleria de Sanidad Universal "deja clara su intención de volver en Atención Primaria a la situación de sobrecarga y saturación previa a la pandemia, como si esta ya estuviera resuelta, y como si no hubiera un sinfín de pacientes pendientes de normalizar sus controles y seguimientos".

Asimismo, este colectivo representante de sanitarios añade que "visto lo visto, la Conselleria no tiene en absoluto la intención de adecuar los recursos de Atención Primaria a la nueva situación, tal y como la Consellera de Sanitat anunció en numerosas ocasiones, dando por hecho, que la sistemática de trabajo en condiciones de saturación, sobrecarga y falta de recursos va a ser la norma que vuelva a imponerse en esta nueva etapa, como si durante estos casi dos años de pandemia no hubiera pasado nada y como si los Centros de Salud no estuvieran desbordados y con los profesionales agotados", lamentan.

Por último, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV quiere denunciar "ante la opinión pública este nuevo ataque a la a ya maltratada Atención Primaria y las consecuencias que tendrá especialmente para la población la política de acoso y desmantelamiento del primer nivel asistencial que se ejerce desde esta administración".

Anuncio de Sanidad

A principios de verano, Sanidad anunció que desde el 1 de julio al 15 de septiembre, tanto el PAC como los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) tendrían horario vespertino. La consellera Ana Barceló hablaba entonces de buscar la conciliación "ante el incremento de la demanda asistencial durante los meses estivales en aquellos municipios y zonas donde la afluencia turística es mayor, con el derecho del personal sanitario al disfrute de sus merecidas vacaciones".



Para estos dos planes se destinó este año más de 64 millones de euros con los que se contrataron a más de 6 mil profesionales hasta el mes de septiembre, añadieron estas fuentes. Por lo que respecta a los centros de Atención Primaria ubicados en la costa, "su horario podrá extenderse al horario vespertino y estará adaptado a la demanda histórica asistencial ya conocida de cada centro, y el PAC continuará con su horario habitual", se señaló a mediados de junio.

