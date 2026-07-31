Estefanía, dueña de una cafetería rural: "Dejé la oficina, fue duro pero me compensa la sonrisa de la gente"

Lega un día y de repente decides dejar tu rutina y tu trabajo para hacer caso a tu intuición y empezar un proyecto nuevo, pese a los miedos de la incertidumbre.

Esto es lo que hizo Estefanía, vecina de la localidad de Hondón de las Nieves, un municipio de menos de 3.000 habitantes en el interior de la provincia de Alicante.

Ahi, el Recreo Bakery & Coffee, levantado por Estafanía, se ha convertido en un punto de encuentro vecinal donde el pan artesanal y el café de especialidad comparten protagonismo con las historias cotidianas de quienes lo frecuentan.

Una historia que empezó cuando la exadministrativa cambió la rutina de oficina por el aroma a masa madre y el calor del horno.

De la oficina al horno

Durante años, Estefanía trabajó como administrativa en una oficina. Como muchos profesionales de su generación, su jornada transcurría entre papeles, correos y reuniones.

Pero llegó un momento en que decidió pedir una excedencia para ayudar a sus padres en su negocio de hostelería. Esa decisión, inicialmente temporal, acabó marcando un antes y un después en su vida.

"Descubrí un sector que me apasionó", explica. La experiencia en el negocio familiar le dio la confianza necesaria para dar el salto definitivo y emprender.

"Me dio la confianza para dar un paso más", añade. Y no fue una decisión ligera. En un contexto en el que abrir un local de hostelería en España en 2026 supone enfrentarse a costes crecientes, márgenes ajustados y una competencia feroz, Estefanía optó por la vía más exigente pero también más gratificante y hacerlo a su manera.

Proyecto con alma

El resultado es El Recreo Bakery & Coffee, ubicado en la calle Ruperto Chapi, esquina con la avenida de Crevillente, en Hondón de las Nieves. Su propuesta desde el principio ha sido crear un lugar acogedor donde la gente pueda disfrutar de un buen café, pan artesanal y un ambiente familiar.

Nada de grandes cadenas ni fórmulas estandarizadas, pues aquí todo se hace con cuidado, con tiempo y con la intención de que cada cliente se sienta como en casa.

El concepto encaja con una tendencia creciente en el sector como es el resurgimiento de la cocina de proximidad y los productos artesanales.

Según datos recientes, los conceptos basados en el recetario tradicional han crecido un 21,6% frente a la saturación de propuestas internacionales genéricas. El cliente de 2026 es más selectivo y consciente; busca transparencia, calidad y cercanía. Y eso es exactamente lo que ofrece Estefanía.

"La mejor recompensa"

Emprender ha supuesto "mucho esfuerzo", reconoce. Pero también una enorme satisfacción. "Ver cómo los vecinos hacen suyo el local y vuelven cada día es la mejor recompensa", dice. En un sector donde la rentabilidad se ha estrechado y los márgenes son cada vez más ajustados, la fidelización y el trato cercano se convierten en ventajas competitivas muy importantes.

Su testimonio refleja una fenómeno cada vez más común en la España rural, la realidad de profesionales que abandonan la ciudad o el entorno corporativo para buscar una vida con más sentido, más conexión humana y más autonomía. En pueblos como Hondón de las Nieves, estos proyectos generan empleo y revitalizan el tejido social y económico local.