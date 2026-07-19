El menú del día por 14,50 euros arroz en costra, olleta y solomillo: "Personal muy amable"

Salir a comer o cenar ya se está convirtiendo en una experiencia casi de lujo para algunas personas. Y es que, aunque prestemos atención en elegir bien, es difícil salir con una cuenta inferior a los 20 o incluso 30 euros por persona.

Sin embargo, siguen existiendo algunos bares "de toda la vida", donde abunda la calidad y los precios bajos.

En pleno centro de Alicante, el restaurante Capri ofrece un menú del día por 14,50 euros que cambia cada semana y combina platos tradicionales con opciones caseras y abundantes. Entre las propuestas que aparecen en su pizarra destacan la olleta alicantina, el arroz en costra y el solomillo de cerdo, tres platos que resumen bien el estilo de cocina del local.

La oferta incluye pan con salsita, entrada, ensalada, plato fuerte, postre y copa de vino o refresco, según la reseña de una clienta que comió allí y valoró especialmente la atención recibida.

En su comentario, Milena Kacuk describe la experiencia como “excelente” y subraya que el personal es “muy amable”, aunque advierte de que el local suele estar muy concurrido y conviene reservar.

Un menú que cambia cada día

La imagen del restaurante muestra un menú semanal con primeros y segundos a elegir según el día, una fórmula pensada para atraer a quien busca comer bien sin gastar demasiado. Entre los primeros aparecen platos como ensalada de tomate con queso fresco y aceitunas, gazpacho de mero, caldo con pelota o canelones de espinaca envueltos en jamón.

En los segundos se alternan recetas como conejo al ajillo, carrillada a la jardinera, pollo asado con champiñones y salsa de limón y cava o pescado a la plancha con guarnición. También se ofrecen extras con suplemento, como un entrecot de ternera asturiana, un rabo de toro estofado o merluza a la marinera.

Cocina casera y raciones generosas

La clienta destaca que la comida le pareció “muy buena” y que las raciones eran abundantes, dos detalles que ayudan a explicar por qué este menú del día ha ganado tantos adeptos. También señala que el vino de la casa le resultó “espectacular”, un apunte que refuerza la idea de una propuesta sencilla pero solvente.

Capri parece apoyarse en una fórmula clásica: cocina tradicional, servicio rápido pero cercano y precios contenidos para un público amplio. Esa combinación lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan comer en Alicante con cierta garantía de sabor y sin superar la franja de los 20 euros y ni siquiera de los 15.