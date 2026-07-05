Riquelme, chef: "Para que las verduras no se oscurezcan cuando preparamos un arroz hay que hacer un salteado"

Casa Riquelme es mucho más que un restaurante; es un baluarte del "alicantinismo puro" que suma ya más de medio siglo aportando valor a la gastronomía de la ciudad. Al frente de este mítico establecimiento se encuentran los hermanos Rocío, Moncho y David Riquelme, quienes mantienen viva la tradición de una familia que lleva más de 50 años trabajando tras los fogones.

La maestría de los Riquelme no solo reside en la elección del producto, sino en los pequeños detalles técnicos heredados de generación en generación. Uno de los secretos mejor guardados tiene que ver con el uso de la paella de hierro, una herramienta fundamental en su cocina por cómo reparte el calor y la personalidad que otorga al grano.

Sin embargo, el uso del hierro presenta desafíos específicos, especialmente con los vegetales. Según explican desde la casa, "las verduras verdes contienen clorofila, que es lo que les da ese color vivo y fresco". El problema surge cuando este pigmento entra en contacto prolongado con el metal y el calor intenso.

Para evitar que el plato pierda su atractivo visual, Rocío Riquelme es clara: "Para que las verduras no se oscurezcan cuando preparamos un arroz hay que hacer un salteado breve". Esta técnica permite que el ingrediente mantenga su textura y su color original antes de que la reacción química con el hierro lo apague.

"En Casa Riquelme siempre recomendamos cuidar mucho el momento en el que se añaden las verduras y no trabajarlas más de lo necesario", detallan desde el restaurante. En muchas ocasiones, el éxito depende de "incorporarlas en el momento justo de la cocción", demostrando que el respeto al producto consiste, simplemente, en no cocinarlo más de lo que necesita.

Estos consejos son parte del día a día en un establecimiento que se mantiene en constante ebullición. Ejemplo de ello son sus célebres encuentros a cuatro manos que realizan cada final de mes y la organización de eventos como las Jornadas Gastronómicas del Arroz, que ya han alcanzado su duodécima edición.

Durante estas semanas especiales, el restaurante se convierte en un punto de encuentro para expertos y aficionados. Rocío explica que estas jornadas nacieron para "hacer una semana para el alicantino dedicada a la gastronomía alicantina, al producto, a todo lo que para nosotros ha sido nuestra base".

En estas citas, es habitual ver desfilar menús maridados y anfitriones de renombre, desde responsables de la DO Arroz de Valencia hasta expertos en especias. Es un espacio donde los hermanos Riquelme se atreven a "jugar con las bodegas" y experimentar con otros productos, siempre manteniendo la esencia de las recetas que "nos transportan a nuestras infancias".

Para Rocío y su familia, la clave sigue siendo el Mercado Central de Alicante, donde adquieren ingredientes de máxima calidad como el aceite de oliva virgen extra o el azafrán. Como bien señalan los expertos que pasan por su casa, el papel de la mujer y la tradición familiar son fundamentales en una cocina que no es solo técnica, sino todo lo que significa e inculca.