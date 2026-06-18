Estos son los finalistas que harán la mejor tortilla de patata en España

La tortilla de patatas es una de las tapas más populares y la protagonista en la feria Alicante Gastronómica, que se celebra entre el 2 y el 5 de octubre en las instalaciones de IFA. Y doce bares y restaurantes competirán por demostrar que ellos son los mejores en prepararla en un campeonato que celebra su decimonovena edición.

IFA recibirá a los mejores, seleccionados después de clasificarse previamente gracias a sus victorias en otros concursos previos de ámbito autonómico. Y este año, por primera vez, la Comunitat Valenciana elegirá a su representante el 14 de septiembre en Alicante.

Eso no quita para que ya haya finalistas que procedan de la provincia, como Dana Rotaru de Nou Pinet en Alicante y Celia Clara Correia de La Teulada Cafetería de Elche. Su participación en el concurso de 2025 y otros eventos han asegurado ya su posición en el Campeonato de España de Tortilla de Patatas.

El crítico gastronómico Rafael García Santos dirige un proceso en el que ya se han elegido a representantes de Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y País Vasco. Una diversidad que refleja la riqueza gastronómica de uno de los platos más universales que ha creado la cocina en España.

¿Quiénes más tienen ya plaza? Alberto García Ponte del Mesón O Pote de Betanzos, Pedro José Román del restaurante Cañadío de Santander, Carlos Olabuenaga de Tizona en Logroño y Alejandro Oliveira de La Falda de Chamberí en Madrid ya aparecen en esta primera lista.

A competir en IFA también acudirán Álvaro Caperuchipi (Diluvio, Santander), Ricardo Martín (Monalisa Gastrobar, Aranda de Duero), Andoni Ibarguren (Txintxirri, Bilbao), Javier Izquierdo (Mesón El Viso, Gumiel de Mercado), Zhora Ajada (Sagartoki, Vitoria-Gasteiz), Asier Antia (Ezkiña Taberna, Arrasate), Goizane Bilbao (El Atrio, Getxo) y Ane Etxeberria (Arantxa, Ormaiztegi).

Una lista que completan de momento Mariana Roponica (Casa Loren, Villanueva de la Serena), Nico Pedetti (Taberna da Galera, A Coruña), Marcos Dieste (La Base Asador, Carballo), Carlos Boado (El Caserío de Tión, Coirós), Alberto Villegas (San Remo, Palencia) y Jaro Redondo (Lateral, Madrid).

El jurado valorará aspectos como la calidad de la patata y el huevo, el punto de cocción, la textura, el sabor y la presentación final de cada propuesta.

Y si este concurso ya está cerca de cumplir veinte años, este octubre se celebrará la quinta edición del Congreso Nacional de la Tortilla de Patatas. A este encuentro se suma el IV Campeonato Internacional de Tortilla de Patatas Con… otra competición donde los platos elaborados incorporarán un ingrediente extra a la receta tradicional.