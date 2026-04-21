Alejandra, mejor pizzera de la Comunitat Valenciana: "Empecé fregando platos y ahora enseño"

Alejandra Infante en el concurso de este fin de semana de la mejor Pizza Gourmet. Cedida

La mejor pizzera de la Comunitat Valenciana está en la playa de San Juan de Alicante. Alejandra Infante se ha alzado con este título el fin de semana en el prestigioso campeonato de Pizzas Gourmet. "Al final es el reconocimiento a las horas de trabajo", valora recordando que "empecé fregando platos y ahora enseño".

Es su día de descanso en Infraganti después de un intenso fin de semana en el que agradece al "gran equipo que me ha ayudado y me ha apoyado en todo". De ahí que, "muy satisfecha", remarque no es un logro individual sino el de un restaurante reconocido ya en las listas europeas por sus pizzas.

Su trayectoria es un ejemplo de superación y aprendizaje desde la base. Alejandra, que estudió Bellas Artes, se inició en el sector de la hostelería en Escocia antes de unirse al proyecto con el que nació Infraganti en El Campello.

"Empecé fregando platos. Yo de pizzas no tenía ni idea", reconoce con orgullo sobre sus inicios. "Hasta el año no toqué una pizza. Empecé fregando, observando, viendo a los italianos que venían", explica sobre un proceso de aprendizaje que incluyó "muchas pizzas rotas y muchas quemadas".

Hoy, Alejandra no solo compite al más alto nivel, sino que también imparte formación en el CDT. "Es un mundo muy chulo, muy bonito; siempre aprendiendo de los grandes y de compañeros que vienen a trabajar", comenta sobre su evolución profesional.

En un sector tradicionalmente dominado por hombres, su victoria cobra un cariz especial. "Es un mundo masculino, viene de la panadería, pero cada vez hay más mujeres pizzaiolas", señala Alejandra y recuerda que fue la única mujer compitiendo en su jornada.

"Que te guste, te apasione y te metas, da igual el género", afirma con contundencia. Su éxito en el campeonato se fraguó con dos propuestas muy distintas: la innovación y la tradición más pura.

En la categoría de pizza contemporánea, sorprendió con la Mari Limón Roe, una creación de Raquel Perramón, fundadora de Infraganti. Lleva base de stracciatella, anchoa de Santoña, ralladura de limón y hueva de mújol.

"El nombre es un juego de palabras: mar y limón. Roe significa hueva en inglés", explica sobre esta pizza que homenajea el próximo centenario del nacimiento de la actriz Marilyn Monroe. Los jueces, según relata, quedaron fascinados por el uso de la hueva local: "Decían 'botarga', y yo decía que es nuestra hueva de mújol de la bahía de Murcia".

Sin embargo, su mejor puntuación llegó con el reconocimiento de lo simple: la Marinara clásica. "Ahí está la dificultad, en destacar en la simplicidad. Solo lleva tomate, ajo, aceite, orégano y albahaca", detalla sobre esta receta tradicional de los pescadores.

Para Alejandra, el momento del amasado es casi un ritual sagrado. "Me encanta hacer la masa. Cuando llego y estoy sola, tranquila... viendo cómo se va formando el gluten".

Define su trabajo durante el servicio como algo "casi adictivo" por la adrenalina que genera. "Estás súper concentrada, con un montón de ruido alrededor, pero es como un poco meditación", describe sobre la experiencia frente al horno.

El progreso

"Me encanta hornear, meter la pizza y ver cómo sube, asegurar una buena cocción", añade con pasión. Además de la técnica, disfruta viendo el progreso de los nuevos empleados: "Es satisfactorio enseñar a gente que viene de no saber nada hasta que son capaces de sacarse un servicio".

Sobre la evolución de la cultura pizzera en España, Alejandra nota un cambio positivo en los clientes. "Hace unos años la gente no entendía el concepto de pizza napolitana, les parecía húmeda o chiclosa", recuerda.

Sin embargo, defiende que es un producto muy nuestro: "En todo el Mediterráneo existen variantes, como nuestras cocas". Según la experta, el público ahora valora más la ligereza y el "buen hacer" de una elaboración que, en su esencia, es "la comida del pueblo".