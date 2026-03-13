El mítico Bar Guillermo ya tiene nuevo local en Alicante para continuar su historia

Es la comidilla en el mundo gastronómico de las últimas semanas, ¿qué pasará con el Bar Guillermo? Paco Maciá desmentía rotundamente a EL ESPAÑOL que cerraba las puertas, después de que proveedores y clientes empezaran a preocuparse por el que es uno de los bares más famosos de la ciudad de Alicante.

Tras recibir una oferta por su local, este veterano profesional de la cocina ha decidido cerrar una etapa en un negocio familiar respetado en el sector. Pero en una ciudad en la que la venta de inmuebles se asocia al cierre definitivo, como ha sucedido recientemente con la casi centenaria papelería Eutimio o casi sucede con la librería 80 Mundos, la preocupación era lógica.

Ubicado en la calle Pintor Velázquez, esquina con Juan de Herrera, Paco ha estado buscando un local que estuviera cerca porque la zona del Mercado es la que le gustaba. Y en estos días ha recibido varias ofertas aparte de las que él había estado buscando. Y ha conseguido lo que quería, como revela a este periódico, el Bar Guillermo estará pronto en la esquina de la calle Poeta Quintana con Pablo Iglesias.

Esta atractiva esquina la han ido ocupando diversos negocios desde que se alquilara por primera vez el bajo del edificio en 2018 para acoger la pizzería A leña. Paco Macià tendrá como vecino a Rías Baixas y en la esquina de enfrente a la vinoteca Osiris.

Con el anuncio de este cambio Paco confía en que disminuyan los constantes rumores sobre lo que pasará con su negocio, que este 2026 celebra los 70 años desde que lo abrieran sus padres. Ahora será su familia, con su hija Laura, su sobrina Maite y el resto del equipo los que asuman un papel aún mayor del que ya tienen día a día.

Si ya tiene claro el destino, lo que está abierto aún es la fecha. Como recuerda, el plan que tiene previsto es mantenerse en Pintor Velázquez todo el verano. Ya a partir de septiembre es cuando aumentan las posibilidades de que se materialice ese traslado.

Y la palabra mudanza es la que le tiene sin dormir últimamente. Desde que tiene claro que Poeta Quintana será su nuevo destino, las visitas al nuevo local son constantes. Medir el espacio y ver cómo se transformará es lo que le mantiene ahora ocupado, aparte de la gestión del bar.

"Trasladar un bar no es fácil", reitera. Tiene que ver cómo se moverán todas las máquinas que tiene y si el mobiliario que tiene, con las mesas y sillas que había actualizado justo en 2025, se adapta a la nueva línea que ofrecerá.

La primera idea que tiene es ajustar el espacio, una única planta, para lo que él tiene actualmente en dos de sala. A eso le tiene que sumar la necesaria capacidad de almacenamiento.

Si todo eso son cambios, lo que tiene claro es que debe mantener la esencia por la que es conocido el local: "Las comidas caseras y el producto de mercado". El Central lo seguirá teniendo cerca para ese propósito y así poder ofrecer sus famosas tapas, como la ensaladilla rusa más valorada en Alicante, los calamares o sus bocadillos Pepito, entre muchos otros.