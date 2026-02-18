Ausiàs (30 años) se estrena con su primer Sol Repsol en este pueblo de Alicante: "Es la consecuencia del trabajo bien hecho"

El restaurante Ausiàs vive una semana histórica. Ubicado en Pedreguer, una pequeña localidad al norte de Alicante, este lunes ha recibido oficialmente su primer Sol Repsol que eleva su posición en el panorama de la gastronomía en la Comunitat Valenciana y España. Su chef, el que da nombre a este local, lidera este proyecto con humildad y pasión.

Ausiàs Signes valora mucho formar parte de la guía. "Está siendo todo una alegría y algo muy chulo", afirma. Para él, los galardones llegan de forma natural. "Siempre he pensado que los reconocimientos son una consecuencia del trabajo bien hecho", explica el cocinero.

Y ese es el que se le ha ido reconociendo en un espectacular primer año. Finalista al restaurante revelación en los premios TheFork, finalista también como cocinero revelación de Madrid Fusión y ganador de las T de oro de Tapas.

Signes destaca la valentía necesaria para abrir un negocio en un pueblo. "Abrir un restaurante tiene un valor de atrevimiento", comenta con orgullo. Exponerse al público de forma honesta conlleva riesgos evidentes. "Estamos muy contentos con el resultado obtenido hasta ahora", asegura el chef.

La ubicación en la Marina Alta marca la identidad de su cocina. Esta comarca destaca por su potente cultura gastronómica. "Tenemos una forma de entender la gastronomía a nivel cultural diferente", señala Signes. El turismo también es un factor esencial para el éxito de la zona.

El cocinero recuerda sus inicios en grandes ciudades como Madrid. Allí trabajó en aperturas importantes con apenas 21 años. "En las grandes capitales hay una presión muy fuerte por la competitividad", recuerda el chef.

Sin embargo, Pedreguer le ofrece un entorno mucho más calmado. "Aquí el público me permite experimentar, crecer y evolucionar de forma relajada", confiesa Signes. Considera que equivocarse es una parte normal del día a día en su oficio.

Signes se muestra crítico con las prisas de la sociedad actual. "A veces queremos todo de una forma demasiado inmediata", reflexiona con calma. Para él, un restaurante debe entenderse como un "proyecto de vida". El chef menciona los procesos lentos de referentes como Quique Dacosta o Ferran Adrià.

Su cocina está en constante evolución técnica y creativa. Signes pasó de la pastelería a dirigir su propio concepto integral. "Buscamos mejorar cada detalle, desde el brillo de una salsa hasta el sabor de un producto", explica.

La propuesta de 'Ausiàs' es íntima y muy exclusiva. El restaurante tiene capacidad para solo 20 comensales. Ofrece dos opciones de menú cerrado para sus clientes. Los precios de estos menús oscilan entre los 69 y los 90 euros.

El chef defiende la sostenibilidad económica de su oferta. "Pienso que es un precio súper accesible para el nivel actual", concluye Signes. Su objetivo sigue siendo trabajar con honestidad desde su rincón en la Marina Alta.