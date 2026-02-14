Pau, Kiko y Toni sorprenden con sus tapas en el Benidorm Fest: churros salados y brioche de panceta y atún rojo

Kiko, Toni y Pau, en su parada de Melic en la Fan Zone del Benidorm Fest, este martes. M. H.

El Benidorm Fest no es solo música; este año, el paladar también reclama su protagonismo. Y en esta quinta edición Pau García, Kiko Jiménez y Toni Fuster lo trabajan con su "paraeta" de Melic en la Fan Zone con una propuesta gastronómica que busca romper moldes.

La plaza de los reyes de España ha acogido durante toda la semana las actividades para los seguidores, más allá de lo que sucede en el Palau l'Illa donde transcurre el concurso. Y de alimentarlo se encargan desde la tarde hasta la medianoche estos tres cocineros.

Su oferta se basa en tres platos estrella con los que quieren sorprender a quienes buscan una opción de comida rápida con algo bien preparado. La primera es una empanadilla de brandada de bacalao con un tartar de atún y rúcula aliñada, otra son unos llamativos churros salados con una boloñesa de ternera y vaca madurada.

La oferta se completa con un brioche de panceta a baja temperatura y atún rojo. Según Pau García, "cualquiera de los tres platos son espectaculares". Y define su estilo como una "fusión mediterránea de sabores tradicionales con un toque diferente".

Esta gastroneta en el Benidorm Fest la plantean como una plataforma de "publicidad para que la gente entienda qué encontrarán" en el mercado municipal donde tienen previsto instalarse. "Actualmente aún no hemos abierto el restaurante Melic; la obra se ha retrasado un poco y lo que queríamos era darnos a conocer", confiesan.

Pau y Kiko han decidido ser la cara visible del proyecto durante todos los días del festival. "Queremos que la gente nos vea a nosotros y podamos darles lo mejor que ofreceremos en el espacio", afirman con determinación.

Respecto a los precios, la media oscila "entre 11 y 13 euros". Los cocineros defienden que, por la elaboración y el producto, "en calidad-precio merece muchísimo la pena que lo disfruten".

Es la primera vez que se enfrentan a un entorno de música y comida rápida. "Nos gusta el riesgo, nos gusta que la gente nos conozca, y creo que es importante ir de golpe hacia las cosas así", señalan sobre esta experiencia fuera de su cocina habitual.

Mientras que su otro proyecto, Talaia, es un espacio más gastronómico, Melic nace con otra vocación que se ajusta más a disfrutarse en un entorno informal. "Melic será ese espacio más divertido y más gamberro", aseguran los chefs.

A pesar de los retos de la cocina en la calle, se muestran optimistas: "Las expectativas de momento están con mucha energía". Aunque Pau vive en Benidorm y conoce el ambiente de años anteriores, para el equipo es su primera vez participando activamente. "Venimos un poco a ciegas, pero con mucha ilusión", admiten.

Para ellos, el Benidorm Fest es vital para la zona. "Al final es darle vida a la ciudad en una época floja de turismo; ayuda a activar que venga gente de fuera y la música da alegría", comentan sobre el impacto del evento mientras los altavoces del escenario inundan la plaza con sus canciones.

El trabajo intenso en sus dos proyectos les ha impedido seguir la parte musical. "Este año no hemos escuchado nada porque estamos muy comprometidos; la vida no nos da para todo", bromean.

Sin embargo, están abiertos a dejarse sorprender por las canciones durante estos días. Su objetivo principal sigue siendo conquistar el festival a través del estómago con su cocina "gamberra" y personal.