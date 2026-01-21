Ni Madrid ni Barcelona, el restaurante número uno en España está en Alicante: se dedica a la cocina árabe

La ciudad de Alicante puede presumir de tener el restaurante favorito de España. Así lo dictamina la plataforma TheFork con su lista Top100 en la que recoge los locales más votados por sus usuarios. En lo más alto de ella está Baalbec, un establecimiento en el que está al frente Maite Antony con su madre.

Maite, sorprendida al recibir la noticia por EL ESPAÑOL de que su restaurante es el número uno en España de acuerdo a esta lista, mantiene este miércoles el trabajo como un día más. Situado en la céntrica y muy transitada calle Poeta Carmelo Calvo, en él ofrece su fusión de comida argelina, el país de origen de su familia.

Humus de habas, bastela de pato confitado, sardina rellena o patatas bravas de Orán hablan de la cocina del norte de África que ha recibido el apoyo de sus clientes. Con una nota de 9,8 a partir de 237 opiniones se alza en lo alto del Top100 sobre locales en su mayoría de Barcelona y Madrid y donde otro alicantino, Casa Mia Italia, aparece en décima posición.

La doble presencia de Alicante en los votos recogidos por la plataforma, como resaltan, habla también del amplio alcance que ha tenido el título de Capital Española de la Gastronomía, que se despide justo esta semana en Fitur.

¿Y qué es lo que resaltan los usuarios sobre la cocina que preparan esta madre e hija? "Comida exquisita y un ambiente agradable, cómodo y tranquilo", "muy atenta la dueña y la comida genial" o "se nota que el producto es de proximidad, muy buen sabor", son solo algunos de los ejemplos más recientes.

Con un precio medio de 28 euros, los usuarios valoran por igual con 9,8 los tres ejes que se puntúan en la lista: ambiente, comida y servicio. Y si se aprovecha el acceso por la plataforma, hasta abril tiene un descuento del 30 %.

