El hotel de Elche seleccionado como uno de los mejores de España por sus desayunos: "Son una degustación en tres actos"

Cada vez más hoteles cuidan su gastronomía para destacar entre la competencia y llevar la experiencia al siguiente nivel. En este campo el Hotel Huerto del Cura de Elche se encuentra en el top cinco nacional gracias a sus desayunos únicos.

El hotel ha sido seleccionado como finalista en la categoría Gran Hotel del Premio Mejor Desayuno de Hotel 2026, un reconocimiento impulsado por Madrid Fusión Alimentos de España que distingue las propuestas más destacadas del panorama hotelero nacional.

Este espacio ha sido incluido en la selecta lista de los cinco hoteles con mejores desayunos de España gracias a su trabajo para crear "una experiencia gastronómica en sí misma, que eleva uno de los momentos más importantes de la estancia del huésped y refuerza la apuesta del hotel por la calidad, el producto local y la excelencia", aseguran.

Las claves del éxito de esta selecta propuesta incluyen su estacionalidad, pues se adapta al calendario con ediciones especiales como el actual Desayuno de Invierno.

Así como otros elementos diferenciales, como su ubicación única en pleno Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; la propuesta de desayuno creada por el maestro pastelero Fran Segura, y una cuidada selección de ingredientes de proximidad como dátiles, algarrobas, embutidos y quesos de la zona, además de zumos de temporada y café de especialidad.

Según explican desde el mismo hotel, la experiencia se sirve en formato degustación escalonado en tres actos: Le Réveil, Le Marché y Le Gourmand, que combinan elaboraciones dulces y saladas, panes artesanos, bollería hojaldrada y platos preparados al momento, elevando esta primera experiencia del día a una propuesta gastronómica de alto nivel.

El pastelero Fran Segura sostiene que esta selección le ha servido como "una motivación para seguir explorando cómo la alta pastelería y la identidad del territorio pueden convivir en una experiencia cotidiana como el desayuno, sin perder cercanía ni autenticidad".

Los ganadores del Premio Mejor Desayuno de Hotel 2026 se darán a conocer durante la próxima edición de Madrid Fusión, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de enero de 2026, en el escenario de Madrid Fusión Pastry.

"La selección del desayuno del Hotel Huerto del Cura entre los mejores de España refuerza una convicción que teníamos desde el inicio: la gastronomía es una parte esencial de la experiencia del huésped. Este reconocimiento pone en valor una propuesta creada con identidad, producto local y una clara vocación de excelencia", ha resaltado por su parte Ana Mayor, vicepresidenta de Port Hotels.